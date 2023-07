Levi Strauss gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Jeans-Hersteller Levi Strauss & Co (ISIN: US52736R1023, NYSE: LEVI) wird am 17. August 2023 eine Dividende von 12 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausschütten. Record date ist der 4. August 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,48 US-Dollar Dividende ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 14,23 US-Dollar (Stand: 6. Juli 2023) bei 3,37 Prozent. Im Juli 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 20 Prozent.

Levi Strauss wurde ursprünglich 1853 gegründet. Seit März 2019 ist der Konzern wieder an der Börse notiert. Zuvor erfolgte schon 1971 ein IPO, im Jahr 1985 wurde das Unternehmen aber wieder von der Börse genommen. Im zweiten Quartal (28. Mai) des Fiskaljahres 2023 wurde ein Umsatz von 1,34 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 1,47 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am 6. Juli 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,6 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 49,7 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Nachbörslich gab die Aktie nach Bekanntgabe der Nachrichten über 5 Prozent nach.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 8,31 Prozent im Minus (Stand: 6. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 5,59 Mrd. US-Dollar.

