Werbung ausblenden
Aktie bricht um fast 30 Prozent ein

Crocs-Firma rechnet mit Umsatzrückgang

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Achira22/Shutterstock.com

BROOMFIELD (dpa-AFX) - Die US-Firma hinter den Crocs-Gummischuhen hat an einem Tag fast 30 Prozent ihres Werts verloren. Auslöser für den Kurseinbruch war vor allem die überraschende Prognose eines Umsatzrückgangs von neun bis elf Prozent im laufenden Quartal. Crocs-Chef Andrew Rees sagte zudem in einer Telefonkonferenz mit Analysten, US-Verbraucher verhielten sich insgesamt zurückhaltend bei nicht unbedingt notwendigen Ausgaben.

Crocs rechnet mit einer Belastung von 40 Millionen Dollar in der zweiten Jahreshälfte durch die Importzölle von US-Präsident Donald Trump. Sorgen um mögliche Preiserhöhungen könnten die Kauflust der Verbraucher noch weiter bremsen, warnte Rees. Zugleich rechnet er damit, dass in den USA mit der Fußball-WM 2026 und den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles klassische Sportschuhe populärer werden.

Die Crocs-Aktie schloss den Handelstag mit einem Minus von 29,24 Prozent ab. In einer Gegenreaktion im nachbörslichen Handel ging es dann um gut drei Prozent aufwärts.

Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse der Firma, zu der auch die Marke Heydude gehört, im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf rund 1,15 Milliarden Dollar (knapp eine Milliarde Euro). Unter dem Strich gab es einen Verlust von gut 492 Millionen Dollar, der vor allem durch Abschreibungen auf den Markenwert von Heydude ausgelöst wurde. Im Vorjahresquartal stand noch ein Gewinn von knapp 229 Millionen Dollar in den Büchern./so/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Crocs
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wertgestern, 15:20 Uhr · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Wettbewerber von SpaceX
Firefly Aerospace kommt an die Börse – das musst du wissengestern, 14:33 Uhr · onvista
Ein Raketenstart
Chartzeit Eilmeldung
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissancegestern, 10:26 Uhr · onvista
Cameco – Profiteur der nuklearen Renaissance
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Aktie verliert knapp zehn Prozent
Träge Geschäfte mit Nivea belasten Beiersdorf schwer06. Aug. · dpa-AFX
Träge Geschäfte mit Nivea belasten Beiersdorf schwer
Quartalszahlen
Zalando enttäuscht mit Umsatzprognose - Aktie fällt06. Aug. · Reuters
Zalando enttäuscht mit Umsatzprognose - Aktie fällt
Modekonzern
Hugo Boss verdient mehr - Aktie legt zu05. Aug. · dpa-AFX
Hugo Boss verdient mehr - Aktie legt zu
Quartalszahlen
Abnehmpille bringt Eli Lilly unter Druck - Novo ziehen um 7,9 Prozent angestern, 13:15 Uhr · dpa-AFX
Abnehmpille bringt Eli Lilly unter Druck - Novo ziehen um 7,9 Prozent an
Quartalszahlen
Rheinmetall-Aktie knickt nach enttäuschenden Zwischenergebnissen eingestern, 15:28 Uhr · dpa-AFX
Rheinmetall-Aktie knickt nach enttäuschenden Zwischenergebnissen ein
Weitere Artikel
Werbung ausblenden