Mutares will 1,75 Euro Dividende vorschlagen

Die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) will der am 10. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von insgesamt 1,75 Euro vorschlagen.

Neben der bereits angekündigten Basisdividende in Höhe von 1,00 Euro (Vorjahr: 1,00 Euro) soll zusätzlich zu dieser Basisdividende eine Performance-Dividende in Höhe von 0,75 Euro (Vorjahr: 0,50 Euro) je Aktie vorgeschlagen werden, wie am Freitag berichtet wurde.

Mutares hatte am 6. April 2023 angekündigt, für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Basisdividende von 1,00 Euro vorzuschlagen und sich dabei vorbehalten, in Abhängigkeit von weiteren, erfolgreichen Unternehmensverkäufen bis zur Hauptversammlung am 10. Juli 2023 eine zusätzliche Performance-Dividende in Höhe von bis zu 1,00 Euro vorzuschlagen. Am 5. Mai 2023 wurde mitgeteilt, einen Vertrag zum Verkauf des Portfoliounternehmens Special Melted Products Ltd. an Cogne Acciai Speciali S.p.A. unterzeichnet zu haben. Aus dieser Transaktion wird im Fall eines erfolgreichen Vollzugs ein Zufluss im dreistelligen Millionenbereich von bis zu 150 Mio. Euro erwartet. Obwohl die Transaktion bis zur Hauptversammlung am 10. Juli 2023 noch nicht endgültig abgeschlossen sein wird, hat sich Mutares entschieden, die Ausschüttung einer zusätzlichen Performance-Dividende von 0,75 Euro vorzuschlagen.

Mutares wurde 2008 gegründet. Das Unternehmen erwirbt Unternehmensteile großer Konzerne und von mittelständischen Unternehmen in Umbruchsituationen. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Mio. bis 750 Mio. Euro aus den Segmenten Automotive & Mobility, Technology & Engineering sowie Goods & Services.

Redaktion MyDividends.de