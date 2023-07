WALT DISNEY - Kommt es zum übergeordneten Verkaufssignal?

The Walt Disney Co. - WKN: 855686 - ISIN: US2546871060 - Kurs: 88,740 $ (NYSE)

Fast 60 % von ihrem Allzeithoch bei 203,02 USD entfernt, tendiert die Aktie von Walt Disney nach der ersten großen Verkaufswelle des vergangenen Jahres unterhalb der früheren Unterstützung bei 117,23 USD seitwärts.

Am 2022er-Tief wird die erste Entscheidung getroffen

Von dieser Marke war die Aktie nach einer Erholung im Februar nach unten abgeprallt und setzt seither an das Vorjahrestief bei 84,07 USD zurück. Unterhalb dieser Marke könnte nur noch das Tief des Jahres 2020 bei 79,07 USD eine Fortsetzung des Kursrutsches verhindern. Sollte dies nicht gelingen - und die derzeitige Dynamik legt das nahe - wäre zunächst ein Einbruch auf 74,00 USD zu erwarten.

Von dort könnte eine Erholung in Richtung 84,07 USD einsetzen. Allerdings dürfte die Aktie später an dieser Marke nach unten abprallen und das übergeordnete Abwärtsziel bei rund 65,00 USD und darunter ggf. sogar die Unterstützung bei 60,41 USD aus dem Jahr 2013 erreichen. An dieser Stelle sollte sich der langfristige Aufwärtstrend allerdings spätestens fortsetzen.

Um diesen drohenden Kurseinbruch zu verhindern, wäre zunächst ein Anstieg über 100,00 USD und damit über die auf diesem Niveau verlaufende Abwärtstrendlinie notwendig. Ein Kauf- bzw. Trendwendesignal wäre dagegen erst bei Kursen oberhalb von 117,23 USD aktiviert.

Walt Disney Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)