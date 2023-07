Dividende, Gewinne, Kurssteigerungen: So „schnell“ kann die Allianz-Aktie deinen Einsatz verdoppeln

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) ist eine DAX-Aktie, bei der ich glaube: Sie sollte deinen Einsatz verdoppeln. Das heißt nicht zwangsläufig, dass der Aktienkurs jetzt oder im nächsten Jahr um 100 % steigen sollte. Aber ich bin überzeugt, dass die Gewinne, die starke Dividende und auch eine günstige, fundamentale Bewertung ausreichend sein sollten, um dieses Ziel zu erreichen.

Wie schnell das geht, ist dabei die zentrale Frage. Blicken wir heute auf die Allianz-Aktie und versuchen, ein möglichst gutes Gespür für die Chance und das Renditepotenzial zu ergattern.

Allianz-Aktie: Alleine die Dividende

Fangen wir mit den Basics an: Alleine mit der Dividende können wir bei der Allianz-Aktie voraussichtlich früher oder später eine Einsatzverdoppelung erreichen. Wenn wir von der zuletzt gezahlten Ausschüttung in Höhe von 11,40 Euro je Aktie und einem Aktienkurs von 213,20 Euro ausgehen, so bräuchte es rein rechnerisch 18,7, aufgerundet 19 Jahre, bis die Dividende brutto die eigene Investition wieder hereingeholt hätte. Nicht schlecht, oder?

Allerdings sollte die Dividende der Allianz-Aktie nicht stagnieren. In den vergangenen Jahren hat es ein konsequentes Dividendenwachstum gegeben, bis einschließlich dem nächsten Jahr hat das Management mit Wachstumsraten im mindestens mittleren, einstelligen Prozentbereich gerechnet. Das heißt, dass der Wert realistischerweise voraussichtlich bei 12 bis 15 Jahren liegen könnte. Je nachdem, wie hoch das Dividendenwachstum ausfällt. Gegebenenfalls ist auch ein kürzerer Zeitraum denkbar.

Auch das ist jedoch nicht alles. Der DAX-Versicherer kauft zudem sukzessive eigene Aktien zurück. Dadurch verringert sich die Anzahl ausstehender Aktien und es erhöht sich der Wert, den jede ausstehende Aktie verbrieft. Alleine mit einer Kapitalrückführungsrendite von, sagen wir einfach mal, 7 % in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt könnte eine Kursverdopplung sogar in 10 Jahren oder etwas mehr denkbar sein. Wie gesagt: Brutto.

Gewinnrenditen, steigende Aktienkurse…?!

Das ist aber nicht alles im Kontext der Allianz-Aktie. Wir können uns auch von den Gewinnen her der Fragestellung nähern. Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Gewinn je Aktie in Höhe von 16,35 Euro läge die Gewinnrendite bei 7,7 %. Das bedeutet, dass eine Verdopplung des eigenen, inneren Wertes theoretisch innerhalb von 9,3 Jahren denkbar wäre. Wobei der Wert verwässert um Sondereffekte gewesen ist.

Bereinigt läge der 2022er Gewinn je Aktie voraussichtlich bei über 19 Euro, was bedeutet, dass die Gewinnrendite sogar bei 8,9 % liegen könnte. Das Positive an dieser Stelle: Selbst dieser Wert verbessert sich voraussichtlich, das Management rechnet im Jahr 2023 schließlich mit einem operativen Ergebnis in Höhe von 14,2 Mrd. Euro (plus/minus der üblichen Schwankungsmilliarde). Konkret bedeutet das: Der DAX-Versicherer könnte fundamental noch günstiger werden, möglicherweise mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 10 und einer Gewinnrendite von über 10 %.

Aktienrückkäufe und ein zukünftiges, moderates Wachstum sind dabei nicht einmal berücksichtigt. Eine Verdopplung der eigenen Investition können daher sogar in einem Zeitraum von unter 10 Jahren denkbar sein.

Allianz-Aktie: Mein Fazit

Wenn ich mir die Allianz-Aktie bewusst ein bisschen konservativ anschaue, allerdings ohne weitere Sondereffekte als Belastung, so glaube ich: Der DAX-Versicherer kann in zehn Jahren den eigenen Einsatz verdoppeln. Möglicherweise sogar noch deutlich früher, wenn das Ergebniswachstum je Aktie in den kommenden zwei, drei Jahren auf dem derzeitigen bereinigten Level anhält oder noch an Fahrt aufnimmt.

Die Dividende, Aktienrückkäufe und das operative Wachstum sind die Katalysatoren. Und sie führen langfristig-orientiert eben dazu, dass wir als Investoren konsequent mehr Wert erhalten. Ob dir das Gesamtpaket letztlich reicht? Deine Entscheidung.

Der Artikel Dividende, Gewinne, Kurssteigerungen: So „schnell“ kann die Allianz-Aktie deinen Einsatz verdoppeln ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann. Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Allianz. Aktienwelt360 empfiehlt keine der genannten Aktien.

Aktienwelt360 2023