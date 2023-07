EQS-Adhoc: APONTIS PHARMA AG: Vorstandsvorsitzender Karlheinz Gast legt Amt aus persönlichen Gründen nieder

EQS-Ad-hoc: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Personalie

APONTIS PHARMA AG: Vorstandsvorsitzender Karlheinz Gast legt Amt aus persönlichen Gründen nieder



10.07.2023 / 13:45 CET/CEST

APONTIS PHARMA AG: Vorstandsvorsitzender Karlheinz Gast legt Amt aus persönlichen Gründen nieder Monheim am Rhein, 10. Juli 2023. Der Vorstandsvorsitzende der APONTIS PHARMA AG („APONTIS PHARMA“ oder die „Gesellschaft“, Ticker APPH / ISIN DE000A3CMGM5), Karlheinz Gast, hat dem Aufsichtsrat heute mitgeteilt, dass er sein Amt aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niederlege und aus dem Vorstand ausscheide. Der Aufsichtsrat hat die Niederlegung des Amtes von Herrn Gast in seiner heutigen außerordentlichen Sitzung zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Der noch laufende Vorstandsdienstvertrag soll einvernehmlich aufgehoben werden. Gleichzeitig hat der Aufsichtsrat Herrn Bruno Wohlschlegel für die Dauer von 2 Jahren zum Mitglied des Vorstands und zum Vorstandsvorsitzenden mit Wirkung ab dem 1. September 2023 bestellt. Bis dahin führt das Vorstandsmitglied Thomas Milz die Gesellschaft allein.



