Procter & Gamble Co. - Ein Titel für den Sommer …

… und die zweite Jahreshälfte? Mit Blick auf den Faktor „Saisonalität“ ist das genau die Frage, welche sich derzeit bei der Procter & Gamble-Aktie stellt. Damit sind wir bereits voll im Thema: Die 2. Jahreshälfte hat ein wenig holprig begonnen. Oftmals schlägt die Börse im Hochsommer eine gemächlichere Gangart an – die klassische Sommerflaute eben. In 2023 würde ein solches Verhaltensmuster bestens zu den zyklischen Rahmenbedingungen gemäß US-Präsidentschafts- und Dekadenzyklus passen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 30. Juni), die vor allem den Juli und den September als herausfordernd klassifizieren. Als defensiver Wert zeigt in dieser Phase die Procter & Gamble-Aktie eine besondere Widerstandsfähigkeit. Auch das würde passen, denn auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends steigt der Titel von Mitte Juni bis Mitte September im Durchschnitt um 6 %. Anlegerinnen und Anleger, die Angst vor einer Sommerkorrektur haben, finden hier also einen möglichen Rettungsanker. Generell scheint das Papier ein Kandidat für die zweite Jahreshälfte zu sein, denn seit 2000 legt die Aktie im 2. Halbjahr im Mittel um 10 % zu. Charttechnisch handelt es sich zudem um einen echten Dauerläufer mit einem intakten Aufwärtstrend (siehe Chart).

Procter & Gamble Co. (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Procter & Gamble Co.

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

