EQS-News: EcoGraf Limited: Unternehmenspräsentation

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf Limited: Unternehmenspräsentation



11.07.2023 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



11. Juli 2023 Unternehmenspräsentation EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), ein diversifiziertes Unternehmen für Batterieanodenmaterialien, freut sich, die neueste Unternehmenspräsentation zu veröffentlichen, der ein Brief des Geschäftsführers vorangestellt ist. ______________________________________________________________________________ Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, in den vergangenen Monaten hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte gemacht, um unser vertikal integriertes Geschäft mit HF-freien Batterieanodenmaterialien (BAM) voranzutreiben und damit eine alternative Versorgungsmöglichkeit für die wichtigsten Batteriemärkte in der EU, Nordamerika und Asien zu schaffen. Im Mai haben wir eine Kooperationsvereinbarung mit dem Industrieunternehmen POSCO International Corporation unterzeichnet. POSCO möchte sich zuverlässige BAM für seinen Endverbraucher POSCO FUTURE M sichern, einen weltweit führenden Hersteller von Naturgraphitanoden für Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen. Mit der Kooperationsvereinbarung wird die Nachfrage nach EcoGrafs BAM sichtbar, derweil die Gespräche mit POSCO und anderen Batteriemarktteilnehmern über langfristige Liefervereinbarungen weiter fortschreiten. Die Unterzeichnung des Abkommens mit POSCO ist eine bedeutende Bestätigung der Fortschritte des Unternehmens und ein weiterer positiver Schritt in Richtung einer erfolgreichen Entwicklung von Epanko, wo das Unternehmen vor kurzem ein Vorentwicklungsprogramm abgeschlossen hat, das eine 22%ige Steigerung der geplanten Anfangsproduktion auf 73.000 Tonnen pro Jahr und einen attraktiven ungeprüften Nettokapitalwert vor Steuern (NPV 10 ) von 348 Millionen US-Dollar (511 Millionen AUD) ergeben hat.[1] Auf dem Batteriemarkt wird zunehmend erkannt, dass ein Mangel an natürlichem Graphit droht. Als Reaktion darauf prüft unser Team Optionen für eine mehrstufige Erweiterung von Epanko, die eine Produktion von ca. 300.000 Tonnen pro Jahr anstrebt. Erfreulich war die Bekanntgabe der „Notice of Allowance“, die wir vergangenen Monat von der US-amerikanischen Patent- und Markenbehörde erhalten haben. Das US-Patent bietet Schutz für unsere Verarbeitungstechnologie, die von erheblichem strategischem Wert ist, da alle Produkte, die (außerhalb der USA) nach einem patentierten Verfahren (in den USA patentiert) hergestellt werden, bei einem Import in die USA eine Patentverletzung darstellen würden. Wir haben außerdem Patentanträge in allen wichtigen Batteriemärkten eingereicht, darunter in der EU, Korea, Malaysia, Vietnam, Ostafrika, Südafrika und Australien. Die positiven Aussichten für die Entwicklung der Graphitprojekte des Unternehmens werden durch die jüngsten Ankündigungen der EU-Kommission und der US-Regierung in Bezug auf die Politik und Gesetzgebung zur Unterstützung neuer Lieferketten für Batteriemineralien unterstützt. Die größte Auswirkung hat die Veröffentlichung der IRA-Richtlinien des US-Finanzministeriums im März zu den neuen Kriterien für Steuergutschriften für saubere Fahrzeuge, die die künftigen Lieferketten für wichtige Mineralien in die USA beeinflussen werden. Diese neuen Richtlinien bieten EcoGraf die Möglichkeit, Produkte für die wachstumsstarken nordamerikanischen und europäischen Batteriemärkte viel früher als bisher erwartet zu liefern, erfordern jedoch einen stärkeren Fokus auf die Sicherstellung qualifizierter Lieferketten für diese Regionen. Infolge dieser positiven Entwicklungen beschleunigen die Anoden- und Batteriehersteller ihre Pläne zum Aufbau zusätzlicher Kapazitäten, um dieser Gesetzgebung zu entsprechen, und EcoGraf passt im Gegenzug seine Entwicklungsstrategie an, um die Nachfrageanforderungen zu erfüllen. Dies führte zu einer Änderung unserer Pläne für die kommerzielle Demonstrations-BAM-Anlage in Westaustralien mit anfänglich 5.000 tpa, die wir durch eine Produktqualifizierungsanlage ersetzen, die voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in Betrieb genommen wird, während die Partnerschaftsgespräche mit potenziellen Kunden über die Entwicklung einer kommerziellen 20-25.000-tpa-BAM-Anlage im Rahmen der neuen Gesetzgebung fortgesetzt werden. Wir hatten das Glück, sowohl von der Regierung des Bundesstaates als auch von der Regierung des Commonwealth kontinuierliche Unterstützung zu erhalten, um die Kommerzialisierung unserer HFfree-Reinigungstechnologie zu erleichtern, was uns für die nächste Entwicklungsphase gut positioniert. Im Mai dieses Jahres erhielten wir im Rahmen des Critical Minerals Development Program einen Zuschuss der Commonwealth-Regierung in Höhe von 2,9 Mio. AUD für unsere Produktqualifizierungsanlage und haben von Export Finance Australia eine bedingte Genehmigung für ein Erweiterungsdarlehen von bis zu 40 Mio. USD für unsere geplante westaustralische BAM-Anlage im kommerziellen Maßstab erhalten. Zur Optimierung unserer Graphitlieferkette, um damit sowohl die Industrie- als auch die Batteriemärkte zu unterstützen, sind wir der Ansicht, dass die mechanische Formgebung in einer Export Processing Zone in Tansania von Vorteil ist. Unser Team schließt derzeit eine Bewertung möglicher Standorte ab. Unabhängige Studien zur Ökobilanzierung bestätigen, dass die CO2-Emissionen während des Formgebungsprozesses durch die Nutzung der kostengünstigen Wasserenergie Tansanias um ca. 20 % gesenkt werden können und dass das Land mit seiner Lage ein effizientes logistisches Export-Drehkreuz für die globalen Graphitmärkte bietet. Es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die das Anodenrecycling evaluieren, und wir sind von den erzielten Ergebnissen begeistert. Wir freuen uns darauf, diese Aktivität weiter voranzutreiben, da die jüngsten Ergebnisse einen deutlichen Beweis dafür liefern, dass Anodenmaterialien recycelt werden können, was die Kosten und den CO2-Fußabdruck der Batterieherstellung senken kann. Die nächsten Monate werden für unser Unternehmen eine Zeit bedeutender Aktivitäten sein. Im Namen des Vorstands und unseres Managementteams freuen wir uns darauf, den erheblichen Wert unseres vertikal integrierten HFfree BAM-Geschäfts zu realisieren. Im Anschluss an diesen Brief finden Sie unsere neueste Unternehmenspräsentation, die die wichtigsten Aspekte unseres Geschäfts zusammenfasst. Die Zukunft bleibt elektrisch! Mit freundlichen Grüßen, Andrew Spinks

Managing Director

EcoGraf Limited Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 About EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. [1] ASX-Meldung vom 28. April 2023

11.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com