EQS-News: Deutsche Rohstoff AG: Einladung zum Conference Call zum Halbjahresbericht 2025 für Investoren, Analysten und Medien

EQS Group · Uhr

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges
18.08.2025 / 07:59 CET/CEST
Einladung zum Conference Call zum Halbjahresbericht 2025 für Investoren, Analysten und Medien

Die Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht ihren Halbjahresbericht 2025 am Dienstag, 19. August 2025.

Wir laden Investoren, Analysten und andere Interessierte zu unseren Conference Calls am Mittwoch, 20. August 2025, ein.

Der Vorstand wird einen Überblick über die bisherige Unternehmensentwicklung im Jahr 2025 geben und einen Ausblick für das restliche Jahr präsentieren.

Auch dieses Mal bieten wir separate Conference Calls auf Deutsch und Englisch an.

Mittwoch, 20. August 2025

Deutsch: 10:00 Uhr bis 10:40 Uhr

Englisch: 11:00 Uhr bis 11:40 Uhr

Bitte registrieren Sie sich für den jeweiligen Call hier:

Anmeldelink für den deutschsprachigen Call

Anmeldelink für den englischsprachigen Call

Der Halbjahresbericht sowie die Präsentation werden auf unserer Homepage abrufbar sein.

Sollten Sie Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@rohstoff.de.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüße

Jan-Philipp Weitz

Vorstand, CEO

Henning Döring

Vorstand, CFO

18.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Rohstoff AG
Q7, 24
68161 Mannheim
Deutschland
Telefon:0621 490 817 0
E-Mail:info@rohstoff.de
Internet:www.rohstoff.de
ISIN:DE000A0XYG76
WKN:A0XYG7
Indizes:Scale
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2184852
Deutsche Rohstoff AG
