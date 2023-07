EQS-News: Ernst Russ AG erwirbt 2010 gebautes 13.371 TEU-Containerschiff ROME EXPRESS

EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Ankauf

Ernst Russ AG erwirbt 2010 gebautes 13.371 TEU-Containerschiff ROME EXPRESS



11.07.2023 / 09:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 11. Juli 2023 - Die Ernst Russ AG hat die Flotte der vollkonsolidierten Schiffe aktuell durch den Kauf des 13.371 TEU-Containerschiffes ROME EXPRESS (IMO 9447861) ergänzt. Die Übernahme des Schiffes ist heute erfolgt.

Die MS ROME EXPRESS wurde im Dezember 2010 durch die Samsung Heavy Industries Werft in Südkorea gebaut und abgeliefert. Sie verfügt über eine Stellplatzkapazität von 13.371 TEU, misst eine Länge von 366 Metern sowie eine Breite von 48 Metern und ist ferner mit einem Scrubber ausgestattet. Die MS ROME EXPRESS ist zurzeit bis Anfang des Jahres 2026 an Hapag-Lloyd verchartert und fährt im Fernost-/Nordeuropa-Dienst u. a. die Häfen Ningbo, Xiamen, Kaohsiung, Yantian (Shenzhen), Singapur, Rotterdam, Hamburg, Antwerpen, Southampton und Algeciras an. Über den Kaufpreis und weitere Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit der aktuellen Investition erweitert die Ernst Russ AG erneut ihr Schiffsportfolio bzgl. der Anzahl sowie der Größenklasse ihrer Flotte. Durch den Schiffskauf stärkt die Unternehmensgruppe ihre Position als Investor für zukunftsfähige und nachhaltige Schiffsprojekte. Als weiteren Beitrag zur Verjüngung ihrer Flotte wurde das 20 Jahre alte Containerschiff ELLA (Kapazität: 2.450 TEU) veräußert. Die Übergabe des Schiffes hat gestern stattgefunden.

Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 31 vollkonsolidierten Schiffen. Die Ernst Russ AG baut ihre Flotte kontinuierlich aus und sichert Aktionären somit stabile und nachhaltige Wertzuwächse.

Kontakt:

Ernst Russ AGAnika HillmerInvestor RelationsTel. +49 40 88 88 1 1800E-Mail: ir@ernst-russ.de