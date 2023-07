EQS-News: Marley Spoon Group SE: Marley Spoon kommt nach Hause und feiert die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Opening Bell

EQS-News: Marley Spoon Group SE / Schlagwort(e): Börsengang

Marley Spoon Group SE: Marley Spoon kommt nach Hause und feiert die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Opening Bell



11.07.2023 / 08:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Marley Spoon kommt nach Hause und feiert die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Opening Bell Berlin, 11 Juli 2023: Marley Spoon Group SE (firmierend als 468 SPAC II SE bis zum 13. Juli, im Folgenden „Marley Spoon Group“ oder „MSG), feiert heute ihren Unternehmenszusammenschluss mit Marley Spoon SE (im Folgenden „Marley Spoon“ oder „ Unternehmen“), einem weltweit führenden Anbieter von Koch-Boxen auf Abonnement Basis. Marley Spoon feiert seine erfolgreiche Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse

Erfolgreicher Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses mit der Marley Spoon Group Fabian Siegel, Gründer und CEO von Marley Spoon: „Heute ist ein fantastischer Tag für Marley Spoon. Wir freuen uns, neben einige der weltweit renommiertesten Unternehmen an der Frankfurter Börse zu notieren. Die Frankfurter Börse weist unser Meinung nach eine höhere technologische Affinität und Liquidität auf und ist daher für Marley Spoon der natürliche Börsenplatz ist. Marley Spoon ist ein in Europa ansässiges Unternehmen, das 2014 in Berlin gegründet wurde. Während wir heute unseren erfolgreichen Börsengang feiern, ist unser Fokus voll und ganz auf die Zukunft gerichtet: Wir freuen uns darauf, auf unserem Erfolg aufzubauen, um unsere Wachstumsgeschichte fortzusetzen. Wir freuen uns, diesen neuen Weg zu beschreiten. Gemeinsam mit unseren Team-Mitgliedern, unseren Kunden und unseren Investoren werden wir die Entwicklung unseres Unternehmens und die digitale Transformation in unserer Branche vorantreiben.“ Basierend auf den Ergebnissen des 468 SPAC2-Unternehmenszusammenschlusses, der heute erfolgreich abgeschlossen wurde, wurde der anfängliche Aktienkurs bei Ausgabe auf 10 EUR pro Aktie festgelegt. Alexander Kudlich, General Partner, 468 Capital: "Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Marley Spoon Group die Unternehmenszusammenschluss Vereinbarung mit Marley Spoon geschlossen hat, um das Unternehmen von der australischen ASX an die Frankfurter Börse umzunotieren - Frankfurt ist der natürliche Standort für die Notierung von Marley Spoon. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Beteiligten." Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses hält die Marley Spoon Group nun Anteile, die 84 % des Unternehmens ausmachen. Die Absicht der Marley Spoon Group besteht weiterhin darin, ein direktes Angebot zum Erwerb der ausstehenden CDIs von Marley Spoon CDI-Inhabern zu unterbreiten. Der Start des direkten Angebots an Marley Spoon CDI-Inhaber wird für August 2023 erwartet, was zu gegebener Zeit zu einem Delisting der Marley Spoon CDIs von der ASX führen würde. Die Art und Weise, wie dies erreicht wird, hängt von der Beteiligung der Marley Spoon Group an Marley Spoon nach Abschluss des Direktangebots ab. Die Aktien der Marley Spoon Group werden im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN LU2380748603 und ab dem 13. Juli 2023 unter dem Handelssymbol MS1 (bis dahin ist das Handelssymbol SPV2) gehandelt. Die Informationen beziehen sich auf Informationen von der IR-Website von 468 SPAC2 and Marley Spoon. Die neue Marley Spoon Group IR Webseite ist seit heute aktiv. Live Link der Opening Bell. Über Marley Spoon Group SE Marley Spoon Group SE, über ihre Tochtergesellschaft Marley Spoon, ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Direct-to-Consumer (DTC)-Koch Boxen. Unsere Vision ist es, „einen besseren Alltag zu schaffen, genau für Sie, genau richtig“. Wir haben Marley Spoon im Jahr 2014 gegründet, um unseren Kunden dabei zu helfen, für ihre Familien zu kochen und ihr geschäftiges Leben zu bewältigen. Wir waren auch der Meinung, dass es eine nachhaltigere Möglichkeit geben sollte, zu Hause zu kochen und so die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, die in den traditionellen Supermarkt-Lieferketten entsteht. Marley Spoon betreibt derzeit verschiedene Marken in drei Regionen: Australien, den Vereinigten Staaten und Europa (Österreich, Belgien, Deutschland, Dänemark und den Niederlanden). Unsere Kochbox-Marken Marley Spoon, Martha Stewart & Marley Spoon und Dinnerly bringen unseren Kunden jede Woche zuverlässig vorportionierte frische Zutaten mit leckeren und einfachen Rezepten und anderen Esslösungen. Unsere Kunden entscheiden einfach, was und wann sie essen, und ersparen sich den lästigen Lebensmitteleinkauf. Chefgood ist unser direkt an den Verbraucher gerichteter Ready-to-Heat-Service (RTH), der unseren auf Wellness und Gesundheit ausgerichteten Kunden preisgünstige, hochwertige, gesunde und nahrhafte RTH-Mahlzeiten und Esslösungen bietet. Die Unternehmenskultur von Marley Spoon zeichnet sich durch Autonomie, Transparenz und Verantwortlichkeit aus. Wir werden von unserem Ziel geleitet, wir sind ehrgeizig und insgesamt glauben wir an Prinzipien statt an Richtlinien. Wir sind stolz darauf, über ein internationales, vielfältiges Team mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis zu verfügen und streben kontinuierlich danach, das beste Team aufzubauen. Über 468 Capital 468 SPAC II SE ist eine luxemburgische Zweckgesellschaft (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), die von Alexander Kudlich, Ludwig Ensthaler und Florian Leibert, den General Partners der Technologie-Investmentfirma 468 Capital, gesponsert wird. Haftungsausschluss Dieses Presse Briefing stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Bestimmte Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder anderer Variationen dieser Worte oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. Die 468 SPAC II SE (umzubenennen in MARLEY SPOON GROUP SE) (nachfolgend “MARLEY SPOON GROUP SE”) oder einer ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen übernimmt keine Gewähr dafür, dass die in die Zukunft gerichteten Aussagen erreicht werden oder sich als richtig erweisen. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Prognosen abweichen. Weder die MARLEY SPOON GROUP SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

11.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com