Stag hält die Dividende konstant

Der amerikanische Konzern Stag Industrial, Inc. (ISIN: US85254J1025, NYSE: STAG) wird den Aktionären am 15. August 2023 eine monatliche Dividende in Höhe von 0,1225 US-Dollar ausbezahlen (Record day ist der 31. Juli 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,47 US-Dollar ausgeschüttet. Die Aktie von Stag Industrial notiert derzeit bei 36,41 US-Dollar. Die Dividendenrendite liegt damit aktuell bei 4,04 Prozent (Stand: 10. Juli 2023). Im Januar 2023 erfolgte eine Erhöhung um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat (0,121667 US-Dollar).

Stag Industrial mit Sitz in Boston, Massachusetts, firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Erwerb, den Besitz und den Betrieb von Industrieimmobilien in den USA fokussiert hat. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 wurde ein Umsatz von 173,55 Mio. US-Dollar erwirtschaftet (Vorjahr: 159,21 Mio. US-Dollar), wie am 26. April 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 49,41 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 52,76 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,69 Prozent im Plus (Stand: 10. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 6,59 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de