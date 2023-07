About You ist profitabel - Aktie steigt um über 19 Prozent - Prognose bestätigt

Heute Morgen hat About You die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 veröffentlicht – und die sind richtig, richtig gut. Spoiler: About You ist profitabel!

Anleger schickten die About-You-Aktie im frühen Handel gen Norden. Sie liegt mittlerweile über 19 Prozent im Plus bei 5,34 EUR.

Quartalszahlen About You im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 507,1 Mio. EUR 504,1 Mio. EUR ber. EBITDA 4,2 Mio. EUR minus 28,8 Mio. EUR Gewinn minus 23,8 Mio. EUR minus 44,4 Mio. EUR Aktive Kunden 12,8 Millionen 11,8 Millionen Anzahl Bestellungen 39,6 Millionen 34,9 Millionen

About You hat die Gewinnschwelle beim bereinigten EBITDA – also dem operativen Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen – schneller erreicht als erwartet. Damit haben die Maßnahmen zur Steigerung der Profitabilität schneller zu Ergebnissen geführt, als das Management eigentlich gedacht hatte. Als Umsatztreiber wirkten die höhere Zahl aktiver Kunden und der Bestellungen.

Marketing- und Personalkosten gesenkt

Der Konzern senkte die Kosten im Marketing- und Personalbereich. Das heißt auch, dass die Zahl der Mitarbeiter reduziert wurde. Hat About You gegen Ende des Vorjahresquartals noch 1.466 Mitarbeiter beschäftigt, sind es dieses Jahr 1.257.

Dies wurde erreicht, indem die Neueinstellung im nicht-technischen Bereich verlangsamt wurden. Dieser Schritt senkte die Kosten in der Verwaltung um 15,1 Prozent auf 24,2 Mio. EUR.

Im Marketingbereich senkte About You die Kosten um 51,1 Prozent auf 51,3 Mio. EUR. Die Kosten für Markteintrittskampagnen in neuen Ländern wurde erheblich heruntergefahren. Im vergangenen Quartal lag der Fokus im Marketing auf Performance Marketing, Influencer-Kampagnen und der Content-Erstellung für die App und Website.

Fazit

Fundamental sieht es wirklich gut aus für die About You. Das Management hat die Schwelle zur Profitabilität schneller erreicht als ursprünglich gedacht und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Der Umsatz soll zwischen 1 und 11 Prozent steigen und das EBITDA soll positiv sein.