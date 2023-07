EQS-News: Cannovum Cannabis AG: Kooperation mit Hochschule Osnabrück

EQS-News: Cannovum Cannabis AG / Schlagwort(e): Kooperation/Expansion

Cannovum Cannabis AG: Kooperation mit Hochschule Osnabrück Die von der Cannovum Cannabis AG (Börsen Frankfurt/Xetra, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, gettex: ISIN DE000A2LQU21) gegründete Mehrheitsbeteiligung Anbau-Allianz für Deutschland GmbH gewinnt mit der Hochschule Osnabrück einen weiteren renommierten Partner. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, Forschung und Entwicklung im Bereich der Produktionssysteme von Cannabis-Pflanzen in Deutschland praxisorientiert voranzutreiben. So dokumentiert die Anbau-Allianz für Deutschland ihren Premium-Anspruch: „Das Beste aus der Landwirtschaft“, Mehr auf: www.anbau-allianz.de Die wissenschaftliche Arbeitsgruppe Growing Knowledge® der Hochschule Osnabrück beschäftigt sich grundsätzlich mit der Erforschung und Entwicklung zukunftsfähiger pflanzlicher Kultursysteme. Neben zahlreichen Forschungsprojekten zu innovativen und klimaresilienten Anbaumöglichkeiten von Vanille, Pfeffer, Süßkartoffeln und weiteren Kulturen will sich ein Forschungsteam zukünftig auch mit pflanzenbauorientierter Forschung hinsichtlich optimierter Kulturverfahren für den Anbau von Cannabis-Pflanzen beschäftigen. Aktuell werden erste wissenschaftliche Forschungsarbeiten zu zertifizierten Nutzhanf-Sorten realisiert, deren THC-Gehalt unter 0,2 Prozent liegt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch hier auf der Entwicklung von Pflanzenproduktionssystemen unter Berücksichtigung von Ressourcenschonung. Weiterhin geht es um die Optimierung der pflanzlichen Wachstumsfaktoren (wie beispielsweise Licht, Klima und Nährstoffe) zur Sicherstellung von Ertrags- und Qualitätsanforderungen. Auch beim Thema Genuss-Cannabis werden diese Faktoren wichtig sein, um die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. Ein weiteres Thema ist der Einsatz von digitalen Entscheidungshilfen im gesamten Anbau-Prozess. "Mit unserem neuen Forschungszentrum ‚Agrarsysteme der Zukunft‘, einer Indoorfarm mit Dachgewächshaus und Laboren, sind wir in Osnabrück ideal aufgestellt, um den Anbau neuer Kultursysteme nachhaltig zu erforschen", sagt Prof. Dr. Andreas Ulbrich von der Hochschule Osnabrück. "Wir freuen uns, mit der Anbau-Allianz für Deutschland und den dahinterstehenden Gartenbaubetrieben und dem Unternehmen Cannovum Cannabis AG weitere kompetente Praxispartner für unsere anwendungsorientierten Forschungsaktivitäten gewonnen zu haben.“ “Wir als Anbau-Allianz für Deutschland GmbH sehen in dieser Partnerschaft einen wichtigen Baustein unserer Unternehmensphilosophie der nachhaltigen und innovativen Landwirtschaft”, sagt Klaus Madzia, Vorstand der Cannovum Cannabis AG und Geschäftsführer der Anbau-Allianz. “Die Zusammenarbeit der Hochschule Osnabrück und der Anbau-Allianz für Deutschland ermöglicht es, die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Technologien in der Praxis umzusetzen und so die Qualität und Effizienz des Cannabis-Anbaus in Deutschland zu verbessern”, sagt Tim Spieker, Geschäftsführer der Anbau-Allianz und Inhaber des Unternehmens Hortensien Spieker. Die Kooperation hat vorerst eine Laufzeit von zwei Jahren. Die Anbau-Allianz für Deutschland GmbH lädt Medien, Unternehmen aus dem Gartenbau und Politiker, die sich mit dem Thema Landwirtschaft und Cannabis-Legalisierung beschäftigen, ein, sich über die Fortschritte und Ergebnisse dieser Partnerschaft zu informieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Klaus Madzia klaus.madzia@cannovum.com; Tel +49 178 58117 01 Vorstand Cannovum Cannabis AG Mit ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Anbau-Allianz für Deutschland GmbH ist die Cannovum Cannabis AG perfekt für die anstehende Legalisierung von Cannabis für den Genussmarkt positioniert. Die Anbau-Allianz für Deutschland ist der Garant für Genuss-Cannabis in Deutschland. Von der Cannovum Cannabis AG und dem Unternehmen Hortensien Spieker 2023 gegründet, entwickelt die Anbau-Allianz Produkte für Erzeuger, Clubbetreiber und letztlich Endkunden. Sie verknüpft Investoren mit Partnern, unterstützt Forschung und Entwicklung und vertritt die Interessen ihrer Mitglieder gegenüber Politik, Öffentlichkeit und Behörden. Die Anbau-Allianz vereint Präsenz, Reichweite, Markenprofil, Kontakte zu Medien, Clubbetreibern und Endkunden, Beteiligungsmodelle und externe Experten mit ihren Mitgliedern unter einem Dach. Die Arbeitsgruppe Growing Knowledge® der Hochschule Osnabrück schafft hierbei im Bereich der angewandten Forschung den entsprechenden wissenschaftlichen Hintergrund (https://www.hs-osnabrueck.de/growing-knowledge/) . Die wissenschaftliche Arbeitsgruppe forscht in zahlreichen Forschungsprojekten an innovativen und klimaresilienten Agrarsystemen. Das Team aus den Fachbereichen Pflanzenwissenschaft, Agrarwissenschaft und Sozialwissenschaft entwickelt im interdisziplinären Diskurs zukunftsfähige pflanzliche Kultursysteme und generiert durch zeitgemäße Forschung neues Wissen. Die nachhaltige Wertschöpfung ist zentraler Bestandteil dieser Forschung. Im Sinne einer effizienten Ressourcennutzung wird das Ziel verfolgt, qualitätsoptimierte Nahrungs- und Genussmittel herzustellen. Zur professionellen Durchführung von Forschungsarbeiten steht der Arbeitsgruppe seit November 2022 das neue Forschungszentrum ‚Agrarsysteme der Zukunft‘ mit Indoorfarm- und Dachgewächshauseinheiten sowie ein Labor zur Verfügung.

