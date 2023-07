Procter & Gamble kündigt Dividende an

Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, NYSE: PG) zahlt am 15. August 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,9407 US-Dollar an seine Investoren, wie am Dienstag mitgeteilt wurde (Record day: 21. Juli 2023).

Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gerechnet 3,7628 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 148,08 US-Dollar entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,54 Prozent (Stand: 11. Juli 2023). Der im Dow-Jones-Index gelistete Konzern steigert die Ausschüttung seit 67 Jahren ununterbrochen. Im April 2023 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 3 Prozent. Seit 1890 erhalten die Aktionäre bereits eine Dividende.

Das Unternehmen ist 1837 gegründet worden. Zu den Produkten zählen Ariel, Braun, Gillette, Pampers oder auch Oral-B. Im dritten Quartal (31. März 2023) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 20,07 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 19,38 Mrd. US-Dollar), wie am 21. April berichtet wurde. Auf organischer Basis legte der Umsatz um 7 Prozent zu. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,4 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,36 Mrd. US-Dollar). Die Zahlen zum vierten Quartal werden am 28. Juli veröffentlicht.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 2,30 Prozent im Minus (Stand: 11. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 350,86 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de