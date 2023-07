Schindler Holding AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Schindler erhält Zuschlag für nächste Phase im Giga-Bauprojekt Masar im saudi-arabischen Makkah



Schindler wird für die jüngste Entwicklungsphase des Masar, einem städtebaulichen Prestigeprojekt in der Stadt Makkah, weitere 150 Aufzüge und Fahrtreppen liefern. Das gemischt genutzte Gebäude mit Hotels, Restaurants und Geschäften wird eine Fläche von 1,2 Millionen Quadratmetern umfassen. Schindler baut seine Partnerschaft mit dem Unternehmen Umm Al Qura for Development & Construction aus und wird für die jüngste Phase des Giga-Projekts Masar in Makkah 150 Einheiten bereitstellen. Dabei handelt es sich um 44 Aufzüge Schindler 7000, 65 Aufzüge Schindler 5500, 36 Fahrtreppen Schindler 9300 und 5 Hebeaufzüge, die Personen und Waren von den Geschäften und Restaurants im Erdgeschoss bis in die Hotels in den oberen Etagen transportieren werden. Für die Montage der Aufzüge Schindler 7000 wird das Roboter-Installationssystem für Aufzüge Schindler R.I.S.E genutzt werden – der erste Einsatz des Systems in Saudi-Arabien. Schindler R.I.S.E kann autonom rund um die Uhr betrieben werden, um Löcher für Ankerbolzen zu bohren und sie zu setzen, und sorgt so für eine höhere Qualität und Geschwindigkeit beim Bauen sowie für mehr Sicherheit vor Ort. Ebenerdig entsteht auf dem Masar-Gelände eine verkehrsfreie Fussgängerzone, um den Besuch sicherer und angenehmer zu machen. „Es ist ein beeindruckendes Giga-Projekt, das die Stadt lebenswerter machen wird“, sagt Julio Arce Hamelink, verantwortlich für Südeuropa, Mittlerer Osten und Afrika in Schindlers Konzernleitung. „Wir sind stolz, unseren Kunden mit unserem Know-how und innovativer Technologie unterstützen zu können und so an der erfolgreichen Entwicklung von Masar beteiligt zu sein.“ Über Schindler

Der 1874 in der Schweiz gegründete Schindler Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen, Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen rund 70 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 – ausgehend vom Basisjahr 2020 – erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

