Aktionäre von Phillips 66 erhalten Dividende

Der amerikanische Energiekonzern Phillips 66 (ISIN: US7185461040, NYSE: PSX) gibt eine Quartalsdividende in Höhe von 1,05 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 1. September 2023 (Record date: 18. August 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 4,20 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 101,96 US-Dollar (Stand: 12. Juli 2023) einer Dividendenrendite von 4,12 Prozent. Nach Firmenangaben wurde die Dividende seit 2012 insgesamt 12-Mal erhöht. Im Februar 2023 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 8 Prozent gegenüber dem Vorquartal (97 US-Cents).

Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 1,96 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,88 Mrd. US-Dollar im Vorjahr, wie am 3. Mai 2023 berichtet wurde. Phillips 66 beschäftigt rund 14.300 Mitarbeiter und ist im Raffineriegeschäft (Downstream-Sektor) und der Vermarktung von Mineralölprodukten tätig. Zum 30. April 2012 erfolgte die Abspaltung von ConocoPhillips. Unter Markennamen, wie Phillips 66 oder Conoco, werden zahlreiche Tankstellen betrieben. In Deutschland gehören die Jet-Tankstellen zum Portfolio. Der Firmensitz liegt in Houston, im US-Bundesstaat Texas.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 2,04 Prozent im Minus (Stand: 12. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 46,58 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de