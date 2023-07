Fielmann lädt zur Hauptversammlung

Der Brillenkonzern Fielmann AG (ISIN: DE0005772206) wird an diesem Donnerstag seine Hauptversammlung in Hamburg abhalten. Fielmann will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,75 Euro je Aktie ausschütten. Im Jahr 2022 wurde für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,50 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende halbiert. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 49,00 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,53 Prozent.

Der Außenumsatz der Fielmann-Gruppe stieg im ersten Halbjahr 2023 aufgrund vorläufiger Geschäftszahlen um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 1,1 Mrd. Euro, wie am 13. Juli 2023 mitgeteilt wurde. Der Konzernumsatz wuchs um ebenfalls 13 Prozent auf rund 966 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wuchs auf 207 Mio. Euro (+21 Prozent). Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 21 Prozent (Vorjahr: 20 Prozent). Fielmann erwartet ein Vorsteuerergebnis (EBT) von rund 108 Mio. Euro (+21 Prozent).

Für das Geschäftsjahr 2023 erwartet Fielmann eine Steigerung des Konzernumsatzes zwischen 7 Prozent und 10 Prozent (1,88 bis 1,94 Mrd. Euro) sowie ein Wachstum des EBITDA zwischen 9 Prozent und 21 Prozent (370 bis 410 Mio. Euro), wie bei Vorlage der Quartalszahlen berichtet wurde. Dies entspricht einer EBITDA-Rendite von 20 Prozent bis 21 Prozent für das Gesamtjahr (Vorjahr: 19,3 Prozent). Die EBT-Marge wird voraussichtlich zwischen 9 Prozent und 11 Prozent liegen (Vorjahr: 9,1 Prozent).

Fielmann betrieb zum 31. März 977 Niederlassungen (Vorjahr: 922 Niederlassungen), davon 359 Standorte mit Hörakustikstudios (Vorjahr: 318 Standorte). Es werden 22.354 (Vorjahr: 21.676) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de