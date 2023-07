IRW-News: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen erhält für sein wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellen-Lieferfahrzeug Lob von SSE

IRW-PRESS: First Hydrogen Corp. : First Hydrogen erhält für sein wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellen-Lieferfahrzeug Lob von SSE

Vancouver, B.C., 13. Juli 2023 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - First Hydrogen Corp. (First Hydrogen oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWE: FIT) berichtet, dass sein mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenes Lieferfahrzeug (FCEV) vom größten Energieinfrastrukturunternehmen Großbritanniens, SSE PLC, positiv aufgenommen worden ist. SSE-Fahrer haben das FCEV in den vergangenen zwei Wochen für ihre täglichen Aufgaben rund um Aberdeen, Schottland, eingesetzt. In ersten Kommentaren loben SSE-Fahrer das FCEV des Unternehmens für seine Reichweite (über 500 km) und sein einfaches und angenehmes Fahrverhalten.

Will Hannaford, Fahrer bei SSE, sagte: Der Transporter von First Hydrogen lässt sich sehr angenehm fahren und ist viel laufruhiger als meine Dieselfahrzeuge. Der emissionsfreie Transporter wird selbstverständlich die Umweltauswirkungen unserer täglichen Arbeit verbessern, aber er hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass er im Stadtverkehr gute Leistung bringt und seine Batterie während der Fahrt auflädt, was ihm eine beeindruckende Reichweite verleiht.

SSE-Fahrer Angus Burrows ergänzte: Nachdem ich in der Schulung vor dem Test gelernt hatte, wie man ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug bedient, war ich auf den Praxiseinsatz des Transporters von First Hydrogen sehr gespannt. Es war auch aufregend zu sehen, wie viel Arbeit in die Entwicklung des Fahrzeugs geflossen war, und mein Enthusiasmus blieb während des Tests ungebrochen - ich stelle fest, dass ich nach wie vor täglich über das Fahrzeug spreche!

Das FCEV von First Hydrogen kann mit einer einzigen Tankfüllung weiter fahren, als vergleichbare batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) mit nur einer Ladung und kann schwerere Lasten transportieren, ohne die Reichweite zu beeinträchtigen. Durch die schnelle Betankung - ca. 5 Minuten gegenüber 5 Stunden Ladezeit für BEV - bedeutet dies auch längere Betriebszeiten des Fahrzeugs, d. h. längere Zeiträume, über die das Fahrzeug auf der Straße sein kann.

Das Fahrzeug wird während des gesamten Versuchs mit Hilfe von Bordinstrumenten genau überwacht. Dies hilft den Technikern von First Hydrogen, den Kraftstoffverbrauch, die Kilometerleistung und die Fahrzeugleistung unter verschiedenen Bedingungen zu verstehen. Außerdem können sie die Nutzung, den Standort und den Status des Fahrzeugs in Echtzeit verfolgen, um die Sicherheit der Fahrer und Fahrzeuge zu gewährleisten.

SSE betreibt derzeit einen der größten Fuhrparks Großbritanniens und hat sich bereits verpflichtet, 2.500 seiner Fahrzeuge auf Elektroantrieb umzustellen und Ladestationen für seine 11.000 Mitarbeiter zu installieren. SSE-Fahrzeuge werden vielfältig eingesetzt und arbeiten unter den unterschiedlichsten Bedingungen, von der Instandhaltung des Stromnetzes in Südengland und Nordschottland bis hin zur Navigation in den vielfältigen und schwierigen Umgebungen der Wasserkraftwerke und Onshore-Windparks von SSE.

Ronnie Fleming, Chief Procurement Officer bei SSE, ergänzte: Im Einklang mit unserer Verpflichtung zu Netto-Null und dem EV100-Versprechen, unsere Flotte zu elektrifizieren, sind wir sehr daran interessiert, alle alternativen Kraftstoffoptionen zu untersuchen. Es war wirklich interessant, das Fahrzeug in Aktion zu sehen, von unseren Fahrern zu erfahren, wie es in der Praxis funktioniert und von unseren Flottenmanagern die Einschätzung zu erhalten, wie sich Wasserstofffahrzeuge in unsere zukünftigen Flotten einfügen könnten, wenn sich die Infrastruktur weiterentwickelt.

Steve Gill, CEO von First Hydrogen Automotive, erklärte: Wir sehen die Zukunft des emissionsfreien Verkehrs in einem Technologiemix, der auf verschiedene Fahrzeugtypen und -nutzungen abgestimmt ist, mit Flotten, die wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge und batteriebetriebene Elektrofahrzeuge umfassen. Wir freuen uns sehr, dass wir in Aberdeen tätig sein können, das sich bereits heute für die Nutzung von Wasserstoff einsetzt und eine gute Infrastruktur aufbaut. Dank des Tests des Transporters im Nordosten Schottlands können wir besser nachweisen, wie Wasserstofffahrzeuge größere Nutzlasten befördern können, und die Betriebsleistung in Szenarien zu vergleichen, in denen derzeit BEV eingesetzt werden. Die während des Tests gesammelten Daten werden uns helfen, das Fahrzeug zu optimieren, seine Fähigkeiten für künftige Kunden zu demonstrieren und die weitere Entwicklung zu unterstützen.

Ian Yuill, Co-Leiter des Stadtrats von Aberdeen, kommentierte: Aberdeen arbeitet seit mehr als zehn Jahren daran, sich als führende Stadt bei der Markteinführung der Wasserstofftechnologie zu positionieren. Unsere Stadt ist in der Tat weltweit führend in der Bereitstellung und Nutzung von Wasserstoff als Kraftstoff. Wasserstoff ist da und leistet einen wichtigen Beitrag zum Verkehrsmix in unserer Stadt. Wir begrüßen die Entscheidung von SSE, das Fahrzeug von First Hydrogen in Aberdeen zu testen, und wünschen dem Unternehmen viel Erfolg bei der Einführung der Wasserstofftechnologie in seinen täglichen Betrieb.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71318/FirstHydrogen_130723_DEPRCOM.001.png

Erstes wasserstoffberiebenes FCEV an einer Wasserstofftankstelle in Aberdeen, Schottland

