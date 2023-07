Medizintechniker CooperCompanies hält die Dividende stabil

Der amerikanische Medizintechniker CooperCompanies Inc. (ISIN: US2166484020, NYSE: COO) wird unverändert eine halbjährliche Dividende in Höhe von 0,03 US-Dollar auszahlen. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,06 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 387,36 US-Dollar (Stand: 12. Juli 2023) bei 0,02 Prozent.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 11. August 2023 (Record date: 27. Juli 2023). CooperCompanies ist 1958 gegründet worden, beschäftigt über 15.000 Mitarbeiter und verkauft Produkte in über 130 Ländern. Der Umsatz betrug im zweiten Quartal (30. April) des Fiskaljahres 2023 877,4 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 829,8 Mio. US-Dollar), wie am 1. Juni 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 39,8 Mio. US-Dollar nach 126,6 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Der Hauptsitz ist in Pleasanton, Kalifornien, USA. Der Konzern besteht aus den beiden Einheiten CooperVision und CooperSurgical. CooperVision ist einer der weltweit größten Hersteller von Kontaktlinsen.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 17,14 Prozent im Plus (Stand: 12. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 18,94 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de