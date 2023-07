LEG IMMOBILIEN - Das wird doch kein Turnaround werden?

LEG Immobilien AG - WKN: LEG111 - ISIN: DE000LEG1110 - Kurs: 59,720 € (XETRA)

Von ihrem Allzeithoch bei 139,80 EUR aus dem August 2021 ist die Aktie von LEG Immobilien weit entfernt und ihr Kurs zuletzt im März im Rahmen einer weiteren starken Verkaufswelle bis 46,81 EUR eingebrochen. Als diese Marke Ende Mai ein weiteres Mal angesteuert und kurz unterschritten wurde, wachten die Käufer allerdings offensichtlich auf:

Kleine Trendwende erfolgreich gestartet

Denn seither bestimmt eine dynamische Aufwärtsbewegung den Kursverlauf und sorgt in der laufenden Woche nicht nur für einen Anstieg über das Zwischenhoch bei 57,06 EUR, sondern auch für einen Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie.

Damit ist ein Kaufsignal aktiviert, das jetzt zunächst zu einem Schluss des Abwärtsgaps vom 09. März führen dürfte. Die Folge wäre also ein Anstieg in Richtung der 68,00-EUR-Marke. An dieser Stelle müsste man mit einer weiteren Gegenbewegung rechnen. Sollte diese Hürde allerdings überschritten werden, könnte sich die Erholung direkt bis 72,48 EUR ausdehnen.

Der laufende Ausbruch, der bislang Trendwende-Charakter besitzt, wäre bei Kursen unter 56,00 EUR kurzfristig unterbrochen und ausgehend von der Unterstützung bei 52,34 EUR mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Erst darunter wären die Trendwendechancen wieder vergeben und weitere Tiefs zu erwarten.

LEG Immobilien Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)