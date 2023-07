Trading-Chance Meta: Das Ende der Fahnenstange könnte nahe sein

Werbung

2022 war der Gewinn von Meta Platforms, der ehemaligen Facebook, massiv gesunken. Und er sank im ersten Quartal 2023 weiter. Dass sich das ändert, darauf setzen Analysten wie Anleger gleichermaßen. Aber eine Rallye von 260 Prozent seit dem Tief im November 2022, das ist ein sehr weiter Vorgriff auf wieder goldene Zeiten: Eine Trading-Chance Short.

Meta Platforms, ohnehin neben Facebook mit Instagram und WhatsApp auf mehreren Gleisen unterwegs, hat jetzt mit „Threads“ eine Konkurrenz zu Twitter gestartet. Und die ist, das sieht man alleine an den wütenden Kommentaren des Konkurrenten, gut angelaufen. Aber wie wird sich das in Heller und Pfennig in der Bilanz auswirken … und vor allem: wann?

Das Positive ist längst im Kurs eskomptiert

2021 hatte Meta mit 39,4 Milliarden US-Dollar einen Rekordgewinn eingefahren. 2022 war der deutlich auf 23,3 Milliarden zusammen geschmolzen. Im ersten Quartal 2023 hatte Meta den Umsatz dann gerade einmal um drei Prozent zum Vorjahresquartal steigern können. Und der Gewinn pro Aktie fiel von 2,72 US-Dollar im ersten Quartal 2022 auf nur noch 2,20 US-Dollar. Das war zwar mehr als die 2,02 US-Dollar, welche die Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Aber es war nichtsdestotrotz schwach.

Zwar las man da im Zuge dieser Zahlen vom intensiven Einsatz der KI, der künstlichen Intelligenz, vom weiteren Weg in Richtung des „Metaverse“ und weiß jetzt, dass Meta mit „Threads“ ein weiteres Pferd an den Start gebracht hat. Aber wie deutlich wird der Gewinn dadurch wieder zulegen? Zudem weiß man all das eben jetzt, d.h. wer daraufhin kaufen wollte, könnte längst gekauft haben, der Aktie könnten somit jederzeit die Käufer knapp werden.

Die Analysten sehen zwar derzeit im Schnitt einen 2023er-Gewinn pro Aktie von 12 US-Dollar voraus, über 30 Prozent mehr als im schwachen Jahr 2022. Aber dafür müsste das noch zu berichtende zweite Quartal (Zahlen am 26.7. erwartet) stark gelaufen sein, die zweite Jahreshälfte sowieso. Und auch angesichts dieser optimistischen Gewinnerwartung liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten auf Basis der aktuellen Einschätzungen nur bei 293 US-Dollar. Der Chart zeigt:

Chart- und markttechnisch heiß gelaufen

An diesem Kursziel ist die Aktie bereits relativ deutlich vorbeigelaufen. Wir befinden uns also in einem Vorgriff auf eine Entwicklung, die noch besser sein müsste als das, was die ohnehin optimistisch wirkenden Analysten bereits avisieren. So etwas ist dünnes Eis. Und wenn die Aktie dann auch noch derart extrem haussiert hat wie in den vergangenen acht Monaten, sowieso. Wir sehen in diesem längerfristigen Chart auf Wochenbasis, dass die Meta-Aktie mit dem jüngsten Anstieg über die Widerstandszone 299/308 US-Dollar längst den größten Teil ihrer vorherigen Baisse aufgeholt hat. Und sie hat eine „Fahnenstange“ ausgebildet:

Quelle: marketmaker pp4

Der Kurs bewegt sich ein einem extrem steilen, zu Jahresbeginn etablierten Aufwärtstrendkanal, hat fast dessen obere Begrenzung erreicht und ist auf markttechnischer Ebene, hier mit im Chart der RSI-Indikator auf Wochenbasis, extrem überkauft. Das ist eine typische „Fahnenstange“.

Wann solche „Fahnenstangen“, sprich immens steile Kursanstiege, in sich zusammenbrechen, kann man zwar nie klar vorhersehen. Aber dass es passiert und es dann normalerweise schnell und weit abwärts geht, weil es eine Übertreibung abzubauen gilt, die eigentlich jeder hier sieht und als Risiko im Hinterkopf hat, das kann man unterstellen. Aber natürlich ist ein Short-Trade auch und gerade hier eine antizyklische und damit hochspekulative Positionierung!

Nach +260 Prozent in weniger als neun Monaten ist Short keine „absurde Idee“ mehr

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 424,015 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,76. Den Stop Loss würden wir bei 357 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim momentanen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,1220 einem Kurs von ca. 6,00 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Meta Platforms lautet UL5Q2C.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 324 US-Dollar, 353 US-Dollar, 384 US-Dollar

Unterstützungen: 269 US-Dollar, 237 US-Dollar, 187 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Meta Platforms

Basiswert Meta Platforms WKN UL5Q2C ISIN DE000UL5Q2C8 Basispreis 424,015 US-Dollar K.O.-Schwelle 424,015 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,76 Stop Loss Zertifikat 6,00 Euro

