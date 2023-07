EQS-News: PAION AG: HANA PHARM ERHÄLT MARKTZULASSUNG FÜR BYFAVO IN DER ALLGEMEINANÄSTHESIE AUF DEN PHILIPPINEN

EQS-News: PAION AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

auf den Philippinen voraussichtlich im vierten Quartal 2023 Umsatz von Hana Pharm mit ByfavoTM ist in Südkorea in 2022 um 260 % gestiegen Aachen, 17. Juli 2023 – Die PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8K), ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin, gibt bekannt, dass Hana Pharm, Lizenznehmer von Byfavo® für Südkorea und Südostasien, PAION darüber informiert hat, dass ByfavoTM 50mg (Remimazolam besylate)" von der philippinischen FDA für die Einleitung und Aufrechterhaltung einer Allgemeinanästhesie zugelassen wurde. Hana Pharm plant, das Produkt im vierten Quartal dieses Jahres auf den Philippinen einzuführen. Die Zulassung von ByfavoTM in der Allgemeinanästhesie auf den Philippinen ist die erste Zulassung in den sechs südostasiatischen Ländern (SEA). Hana Pharm erwartet, dass sich diese Zulassung positiv auf die Zulassungen in den verbleibenden fünf südostasiatischen Ländern auswirken und zu einem Anstieg der Verkäufe in Südkorea beitragen wird. Laut Hana Pharm ist Südostasien einer der am schnellsten wachsenden Pharmamärkte. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % bis 9 % ist er im Vergleich zu Südkorea mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 % ein äußerst attraktiver Markt. Nach Angaben des Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) wird für die Philippinen bis 2023 eine Wachstumsrate von rund 8,5 % prognostiziert. Hana Pharm teilte weiter mit, dass die Umsätze von Hana Pharm in Südkorea im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 260 % gestiegen sind. Ein Vertreter von Hana Pharm erklärte: "Mit der kürzlich erhaltenen Zulassung auf den Philippinen gehen wir davon aus, dass sie erheblich zum Umsatzwachstum auf den Überseemärkten, einschließlich der sechs südostasiatischen Länder, beitragen wird." Taehong Choi, CEO von Hana Pharm, kommentierte: "Die Zulassung auf den Philippinen ist ein Beweis für die globalen Geschäftsmöglichkeiten von Hana Pharm. Wir werden uns bemühen, die erfolgreiche Etablierung und den Ruf von ByfavoTM (Remimazolam-Besylat) als Anästhesie-Medikament auf den Philippinen durch eine akademische Entwicklung sicherzustellen. Unter Ausnutzung des attraktiven südostasiatischen Marktes, der als 'Pharmerging Market' bekannt ist, planen wir, als globales Pharmaunternehmen weiter zu wachsen.“ „Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Hana Pharm mit der Zulassung von ByfavoTM für die Allgemeinanästhesie einen wichtigen Meilenstein erreicht hat und damit die Vermarktung auf den Philippinen bald starten kann. Dies unterstreicht einmal mehr, dass der asiatische Markt für unser Produktportfolio ein großes Potential bietet. Wir sehen, dass besonders in den asiatischen Ländern Hana Pharm und unsere weiteren Partner gute Fortschritte machen. So sind wir optimistisch, dass PAION in Asien im Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin in den nächsten Jahren weiter expandieren wird“, sagte Gregor Siebert, Vorstandsvorsitzender der PAION AG. PAION gewährte Hana Pharm im Jahr 2013 die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Byfavo® für den südkoreanischen Markt. In 2020 folgten die Lizenzrechte in Südostasien. Im Rahmen der Vereinbarungen hat PAION Anspruch auf Lizenzgebühren im unteren zweistelligen Prozentbereich im Lizenzgebiet von Hana Pharm. ###

Über PAION Die PAION AG ist ein börsennotiertes Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin. PAIONs Leitsubstanz ist Byfavo® (Remimazolam), ein intravenös verabreichtes, ultrakurz wirkendes und gut steuerbares Benzodiazepin-Sedativum und Anästhetikum. PAION hat die Vermarktung von Byfavo® in ausgewählten europäischen Märkten gestartet. Byfavo® ist in mehreren Märkten außerhalb Europas verpartnert. Byfavo® ist in den USA, der EU/EWR/Vereinigtem Königreich, China und Südkorea für die Kurzsedierung sowie in der EU/EWR, Japan, China, den Philippinen und Südkorea für die Allgemeinanästhesie zugelassen. Darüber hinaus vermarktet PAION zwei Produkte für die Intensivmedizin in ausgewählten europäischen Ländern: Angiotensin II (GIAPREZA®), einen Vasokonstriktor zur Behandlung der refraktären Hypotonie bei Erwachsenen mit septischem oder anderem distributivem Schock, und Eravacyclin (XERAVA®), ein neuartiges Fluorocyclin-Antibiotikum für die Behandlung komplizierter intraabdomineller Infektionen bei Erwachsenen. PAIONs Mission ist es, ein führendes Specialty-Pharma-Unternehmen in den Bereichen Anästhesie und Intensivmedizin zu sein, indem wir neuartige Produkte auf den Markt bringen, die Patienten, Ärzten und anderen Stakeholdern im Gesundheitswesen zugutekommen. PAION hat seinen Hauptsitz in Aachen. IR-Kontakt: Ralf Penner SVP Investor Relations & Corporate Communications PAION AG Heussstrasse 25 52078 Aachen – Germany Phone +49 241 4453-152 E-Mail r.penner@paion.com www.paion.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

