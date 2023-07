Swiss Prime Site profitiert von robustem Transaktions- und Vermietungsmarkt 2023

Immobilienverkäufe im Umfang von CHF 148 Mio. mit rund 10% Buchgewinn gegenüber den letzten Schätzungen

Swiss Prime Site hat mit dem von letzter Woche getätigten Verkauf einer Seniorenresidenz in Berlingen (Kanton Thurgau) an die Warteck Invest Gruppe seit Jahresanfang zehn Immobilien im Umfang von insgesamt CHF 148 Mio. veräussert. Die Transaktion in Berlingen war dabei mit über CHF 40 Mio. die bedeutendste. Die weiteren Verkäufe umfassten sechs Retail-Immobilien in Meryin, Conthey, Frick, Sursee, Frauenfeld und Wil sowie eine kleinere Betriebsliegenschaft in Wabern bei Bern und gemischt genutzte Flächen in Oberbüren. Darüber hinaus wurde ein Entwicklungsgrundstück mit bewilligtem Wohnbauprojekt in Wangen bei Olten verkauft. Ausnahmslos passten alle Liegenschaften bezüglich Lage und Nutzungsart nicht mehr optimal ins fokussierte Immobilienportfolio von Swiss Prime Site. Die Erlöse aus den Transaktionen werden in aktuelle Entwicklungsprojekte reinvestiert. Insgesamt lag der durchschnittliche Verkaufspreis rund 10% über dem letzten von externen Bewertern bestimmten Schätzwert der Immobilien (per Ende 2022). Dazu René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: «Wir sind sehr zufrieden mit der Umsetzung unserer Strategie des Capital Recyclings, welche uns ermöglicht unsere Projektpipeline erfolgreich selbst zu finanzieren. Trotz anspruchsvollem Marktumfeld konnten wir die geplanten Transaktionen abschliessen und Verkaufsgewinne im Rahmen der Vorjahre realisieren. Dies widerspiegelt nachdrücklich die Qualität sowie Werthaltigkeit unserer Immobilien.»

Nochmalige Senkung des Leerstands auf rekordtiefe 4.1%

In den ersten sechs Monaten 2023 konnte Swiss Prime Site im Zuge der jährlichen Mietvertragserneuerungen im Bestand und anstehenden Neuvermietungen innerhalb der Entwicklungspipeline bedeutende Erfolge erzielen. Insgesamt konnte damit der Leerstand weiter auf 4.1% gesenkt werden (nach 4.3% Ende 2022). Die allgemeine wirtschaftliche Lage und die damit zusammenhängende Nachfrage nach kommerziellen Flächen zeigten sich durchwegs positiv. Die erfolgreichen Mietabschlüsse betreffen sowohl das Bestandsportfolio wie auch Projekte, welche 2023 oder 2024 abgeschlossen werden. Dazu René Zahnd, CEO Swiss Prime Site: «Der nochmals tiefere Leerstand zeigt die hohe Standort- und Ausbauqualität unseres Portfolios. Zudem stellen wir fest, dass die breite Nutzungsdiversität unserer Liegenschaften und des Portfolios allgemein ein starker Stabilisator ist. So haben neben unserer Hauptnutzung Büro auch Vermietungen in Retail, Infrastruktur und Gastronomie zu diesem erfreulichen Resultat beigetragen.»