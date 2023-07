EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Automobilkunde entscheidet sich für Dokumentenmanagement von NorCom

EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Automobilkunde entscheidet sich für Dokumentenmanagement von NorCom



18.07.2023 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA installiert ihr intelligentes Dokumentenmanagement bei einem langjährigen Automobilkunden. Der Kunde arbeitet bereits seit einigen Jahren mit den Analytics-Apps von NorCom in der Fahrzeugentwicklung. Nun soll auch das Dokumentenmanagement über NorCom abgewickelt werden. Zum Auftakt wird ein kleines Team mit der Dokumentenmanagement-App arbeiten, es besteht das Potenzial, die Installation schrittweise zu vergrößern. Ebenso übernimmt NorCom den laufenden Support.





Intelligentes Dokumentenmanagement mit KI

Studien zeigen, dass bis zu einem Arbeitstag pro Woche damit verbracht wird, in Dokumenten nach Informationen zu suchen. Künstliche Intelligenz (KI) kann hier als idealer Assistent fungieren. Im Dokumentenmanagement werden Dokumente mit Unterstützung von KI umfassend gelabelt und klassifiziert. So kann der Anwender sie schnell und zielführend durchsuchen, umfangreich analysieren und vielfältig organisieren. Die KI ersetzt nicht den Fachexperten – aber unterstützt ihn dabei, bedeutsame Tätigkeiten besser und schneller erledigen zu können.



„Mit dem Dokumentenmanagement eröffnen wir uns bei unserem Kunden ein neues Themenfeld. Standen bisher allein Messdaten im Mittelpunkt kommen unsere KI-Anwendungen nun auch zur Analyse von Dokumenten zum Einsatz,“ kommentiert Dr. Tobias Abthoff, Geschäftsführer bei NorCom die Erweiterung der Installation. „Wir freuen uns über diese Chance, weitere Anwendergruppen im Unternehmen von uns zu überzeugen.“







Kontakt:

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA

Gabelsbergerstraße 4

80333 München

Telefon: 089-93948-0

E-Mail: aktie@norcom.de

18.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com