F5 - Endlich ein Lebenszeichen!

F5, Inc. - WKN: 922977 - ISIN: US3156161024 - Kurs: 149,790 $ (Nasdaq)

F5 ist Marktführer im Bereich Application Delivery Controller. Das Unternehmen vertreibt Produkte für Sicherheit, Anwendungsleistung und Automatisierung. Zu den drei vertikalen Kundensegmenten gehören Unternehmen, Dienstleister und Regierungsbehörden. Der Umsatz verteilt sich gleichmäßig auf das Dienstleistungsgeschäft und das Produktgeschäft, wobei der Umsatz aufgrund der Einführung von Software tendenziell in Richtung Produkte geht. Das in Seattle ansässige Unternehmen wurde 1996 gegründet, beschäftigt etwa 6.500 Mitarbeiter und erwirtschaftet etwa 55 % seines Umsatzes in Amerika, 25 % in EMEA und 20 % in APAC/Japan.

Starke Abwärtskorrektur in der Aktie seit Ende 2021. Zweieilig verlaufend. Die zweite Teilstrecke ist hellrot markiert, es handelt sich um einen breiten klassischen Abwärtstrendkanal. Der Kursverlauf seit April dieses Jahres innerhalb dieses Trendkanals zeigt ein bullisches Kursmusterfraktal. Es könnte eine Ausbruchbewegung aus dem Abwärtstrend ankündigen. Am Montag nächster Woche, also am 24. Juli, wird F5 US-nachbörslich (also ab 22.00 Uhr unserer Zeit) seine Quartalszahlen präsentieren. Dieser Termin ist ein Event Risk! Von Montag auf Dienstag kann es je nach Quartalsbericht und Unternehmensausblick zu einer Kurslücke ("Kurssprung") nach unten oder oben kommen.

Steigt F5 auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 154 USD an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit möglichen Projektionszielen bei 159, 168 und 174 USD.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)