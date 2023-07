Original-Research: Pharming (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Pharming - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Pharming Unternehmen: Pharming ISIN: NL0010391025 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.07.2023 Kursziel: EUR1.50 Kursziel auf Sicht von: 12 months Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes First Berlin Equity Research has published a research update on Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 1.80 to EUR 1.50. Abstract: Pharming's orphan drug, Joenja, for the treatment of the rare disease, activated PI3K delta syndrome (APDS), was approved in the US at the end of March for patients 12 years and older and launched in early April. We expect Pharming's sales to more than double by 2026 following the drug's launch in the EU and UK by end 2023/early 2024 and subsequent launches in Australia, Canada and Japan. Pharming's sole revenue generating product prior to Q2/23 was Ruconest, which is indicated for acute hereditary angioedema (HAE) attacks. Ruconest was approved in the EU in 2010 and in the US in 2014. Due mainly to reference pricing and entrenched competition in Europe, US sales of Ruconest accounted for 99% of gross profit in 2022. We expect pricing of Joenja in Europe to be much more favourable than for Ruconest. We assume a 40% discount to the US price level, which is in line with the average for orphan drugs in the EU. Against this background, we expect gross profit growth to 2026 (+88%) to almost keep pace with revenue. PI3K delta is an important factor in a variety of diseases. Pharming is currently exploring further indications for Joenja and has stated that it will update the market on this topic later in 2023. We now see fair value for Pharming at EUR1.50. Our previous valuation of EUR1.80 included the now discontinued Pompe disease programme and higher growth projections for Ruconest. We maintain our Buy recommendation. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Pharming Group NV (ISIN: NL0010391025) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 1,80 auf EUR 1,50. Zusammenfassung: Pharmings Orphan Drug Joenja zur Behandlung der seltenen Krankheit aktiviertes PI3K-Delta-Syndrom (APDS) wurde Ende März in den USA für Patienten ab 12 Jahren zugelassen und Anfang April eingeführt. Wir gehen davon aus, dass die Markteinführung des Medikaments in der EU und im Vereinigten Königreich bis Ende 2023/Anfang 2024 erfolgen wird, und die nachfolgenden Markteinführungen in Australien, Kanada und Japan den Umsatz von Pharming bis 2026 mehr als verdoppeln werden. Das einzige Produkt, mit dem Pharming vor Q2/23 Umsätze erzielte, war Ruconest, das für akute hereditäre Angioödem-Attacken (HAE) indiziert ist. Ruconest wurde in der EU im Jahr 2010 und in den USA im Jahr 2014 zugelassen. Vor allem aufgrund von Referenzpreisbildung und starkem Wettbewerb in Europa sorgten die US-Umsätze von Ruconest im Jahr 2022 für 99% des Konzernbruttogewinns. Wir gehen davon aus, dass die Preisgestaltung für Joenja in Europa wesentlich vorteilhafter sein wird als für Ruconest. Wir unterstellen einen Abschlag von 40 % auf das US-Preisniveau, was dem Durchschnitt für Orphan-Medikamente in der EU entspricht. Vor diesem Hintergrund erwarten wir, dass das Wachstum des Bruttogewinns bis 2026 (+88%) fast mit dem Umsatzwachstum Schritt halten wird. PI3K Delta ist ein wichtiger Faktor bei einer Vielzahl von Krankheiten. Pharming erforscht derzeit weitere Indikationen für Joenja und hat angekündigt, den Markt im Laufe des Jahres 2023 zu diesem Thema zu informieren. Wir sehen den fairen Wert von Pharming nun bei EUR1,50. Unsere frühere Bewertung von EUR1,80 beinhaltete das inzwischen eingestellte Pompe-Programm und höhere Wachstumsprognosen für Ruconest. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27361.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °