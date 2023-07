Rimini Street veröffentlicht seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 am 2. August 2023

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, meldet, dass er am 2. August 2023 nach Börsenschluss seine Ergebnisse veröffentlichen wird. An diesem Tag wird das Unternehmen um 17:00 Uhr US-Ostküstenzeit / 14:00 Uhr US-Pazifikzeit eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse des zweiten Quartals 2023 und den Ausblick zu erörtern.

Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Investor-Relations-Seite von Rimini Street über den Link Rimini Street IR Eventsund direkt über den Webcast-Link verfügbar sein. Einwahl-Teilnehmer können über den Einwahl-Registrierungs-Link an der Konferenz teilnehmen.

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist ein Jahr lang nach der Veranstaltung abrufbar.

Ansprechpartner für Investoren Dean Pohl Rimini Street, Inc. +1 (925) 523-7636 IR@riministreet.com

Ansprechpartner für Medien Janet Ravin Rimini Street, Inc. +1 702 285-3532 PR@riministreet.com