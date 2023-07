Solide Ergebnisse | Ziele für NVIDIA steigen weiter | Rebalancing Nasdaq 100

Nach sechs Handelstagen kontinuierlicher Kursgewinne, sehen wir vor Handelsstart eine leicht eingetrübte Stimmung. Wie dem auch sei, liegen die meisten Quartalszahlen über den Zielen des Marktes. Sowohl die Bank of America, wie auch Morgan Stanley, Schwab und Lockheed Martin konnten die Schätzungen übertreffen. Was den Einzelhandel betrifft, fielen die Umsätze im Juni enttäuschend aus. Die Bank of America hebt das Ziel für NVIDIA auf $550 an, und für ON Semiconductor auf $120. Wells Fargo empfiehlt mit einem Ziel von $500 weiterhin Netflix zum Kauf.



