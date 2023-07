AKTIE IM FOKUS: Kering legen deutlich zu - Hoffnung auf Wende bei Gucci

PARIS (dpa-AFX) - In einem wenig bewegten Gesamtmarkt sind Aktien von Kering mit deutlichen Gewinnen aufgefallen. Der Luxusgütertitel zog im frühen Handel um 4,9 Prozent an. Mit den Gewinnen beendete die Aktie auch ihren abwärts weisenden Trend sei dem Frühjahr und bewegte sich in Richtung der Juni-Hochs im Bereich von 525 Euro.

Der Kurs reagierte damit auf die Meldung zu einer veränderten Organisationsstruktur und den Wechsel an der Spitze von Gucci. Die Aktie hinkt seit Jahresbeginn klar hinter der Entwicklung anderer Werte des Sektors wie LVMH her. Grund ist vor allem die mäßige Entwicklung der Marke Gucci, auf die rund zwei Drittel des Gewinns von Kering entfallen.

Die Analysten von RBC bezeichneten die Veränderungen als willkommenen Schritt. Damit ergebe sich eine neue Perspektive für Gucci. Für Kering spreche die Bewertung und die Qualität des Angebots. Die Analysten von JPMorgan rechnen mit positiven Impulsen für die Aktie in den kommenden Tagen. Allerdings bleibe Gucci zunächst eine Baustelle. Frühestens im kommenden Jahr dürften die Früchte der Bemühungen sichtbar werden./mf/jha/