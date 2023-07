Trading-Chance Mercadolibre: Entscheidende Kreuzunterstützung hat gehalten

Werbung

Die im Nasdaq 100 gelistete Mercadolibre ist eine hochvolatile, aber auch hochspannende Aktie. Seit Jahren zeigt sich hier ein dynamisches Wachstum des Unternehmensgewinns, das bietet grundsätzlich Chancen auf der Long-Seite nach Rücksetzern. Und einen solchen hat die Aktie gerade mit Bravour abgeschlossen. Eine Trading-Chance Long.

Mercadolibre lässt sich am besten als „Ebay Lateinamerikas“ beschreiben. Das Unternehmen bietet eine Auktions- und Kleinanzeigenplattform an und wächst seit Jahren kontinuierlich und schnell. Ein solches Wachstum führt zwar wegen der dadurch automatisch intensiven Spekulation auch zu einer „teuren“ Bewertung. Aber so etwas ist, siehe die früheren Jahre von Amazon, kein Hindernis für weiter steigende Kurse, wenn das Umfeld und die Zahlen weiterhin stimmen. Und das ist hier auf Basis der bislang jüngsten Ergebnisse der Fall.

Gewinnprognosen werden geschlagen, die Analysten sind bullisch

In den letzten vier berichteten Quartalen schlug das Onlineportal die Prognosen der Analysten jedes Mal, zuletzt wurde der Abstand der gemeldeten Gewinne pro Aktie zu den Schätzungen dabei immer größer. Die bislang letzte Quartalsbilanz für die ersten drei Monate 2023 wies einen Gewinn pro Aktie von 3,97 US-Dollar aus, die Analysten-Prognose hatte im Schnitt bei 2,81 US-Dollar gelegen. Und für die am 9. August erwartete Bilanz des Frühjahrsquartals sehen auch die zuletzt zu defensiv eingestellten Experten einen weiteren, deutlichen Gewinnanstieg.

Zwar läge das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf Basis der derzeitigen Konsens-Gewinnschätzung für 2023 mit 68 sehr hoch. Aber zum Jahresende 2022 hatte es noch bei 89 gelegen … und angesichts dieser Gewinndynamik ist dieses Kurs/Gewinn-Verhältnis hoch, aber nicht „zu hoch“ … was auch die Experten so sehen. Denn deren durchschnittliches Kursziel liegt derzeit mit 1.540 US-Dollar sehr deutlich über dem derzeitigen Kurs der Aktie. Alleine auf Basis optimistischer Analysten in einer Aktie Long zu gehen, wäre zwar riskant, aber auch die Charttechnik spielt mit:

Charttechnische Schlüsselzone verteidigt

Nach einem sehr starken Jahresstart bildete sich bei der Mercadolibre-Aktie eine Toppbildung heraus, die im Juni und Anfang Juli in eine Korrektur mündete. Aber die wurde genau da gestoppt und mündete in einen Rallyeimpuls, wo der Kurs aus Sicht der Bullen drehe musste. Wir sehen das in diesem längerfristigen Chart auf Wochenbasis:

Die Aktie bildete vergangene Woche einen bullischen Hammer aus, der zusammen mit der weißen Kerze in dieser Woche (die noch nicht vorbei ist, das ist also eine vorläufige weiße Kerze) und der roten Kerze der Woche davon einen potenziell bullischen „Morning Star“ ergeben würde. Wichtig ist dabei, dass die Käufe im Bereich von drei ganz entscheidenden Supportlinien einsetzten, die im Bereich zwischen 1.055 und 1.120 US-Dollar eine Kreuzunterstützung bilden. Konkret sind das die mittelfristige Aufwärtstrendlinie, die 40 Wochen-Linie (i.e. 200-Tage-Linie) und die 200-Wochen-Linie (i.e. 1.000 Tage-Linie). Das ist eine gute Basis für weiter anziehende Kurse, zugleich lässt sich der Stop Loss knapp unter dem letzten Tief ansiedeln, angesichts der hohen Volatilität der Aktie wäre das ein angenehm „enger“ Stopp.

Achtung, volatil: Ein Trade für risikofreudige Akteure

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 841,485 US-Dollar, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 3,2. Den Stop Loss würden wir in der Aktie bei 1.045 US-Dollar ansiedeln, knapp unter dem Tief der Korrektur. Dieser Level entspricht im Zertifikat auf Basis des akt. Euro/Dollar-Umrechnungskurses von 1,1225 einem Kurs von ca. 1,77 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Mercadolibre lautet HC80HD.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 1.365 US-Dollar, 1.711 US-Dollar, 1.970 US-Dollar, 2.020 US-Dollar

Unterstützungen: 1.120 US-Dollar, 1.117 US-Dollar, 1.063 US-Dollar, 1.055 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Mercadolibre

Basiswert Mercadolibre WKN HC80HD ISIN DE000HC80HD7 Basispreis 841,485 US-Dollar K.O.-Schwelle 841,485 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,2 Stop Loss Zertifikat 1,77 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.