IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash Corp. - Bohrlochresultate von BA-002 bestätigen robuste Kalihorizonte bis zu 28,8 m

20. Juli 2023 - Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF , FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es die Analyseergebnisse für das Wiederholungsprobenprogramm von Bohrloch BA-002 auf seinem Kaliprojekt Banio (das "Projekt") erhalten hat. Die Ergebnisse bestätigen, dass BA-002 die Evaporit-Zyklen V, VI, VII und VIII durchschnitten hat, die 13 Carnallitit-Flöze einschließlich bis zu 28,81 m Carnallit enthalten. Die Interpretation der Daten bestätigt frühere Werte, die von den früheren Eigentümern des Grundstücks, Infinity Lithium Corp. (Infinity") und Plymouth Minerals Corp. gemeldet wurden, was darauf hindeutet, dass die historischen Daten für die zukünftige Evaluierung des Kalipotenzials des Projekts geeignet sind.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: Millennial freut sich, die Analyseergebnisse der Probenahme der Pulpe aus dem historischen Bohrloch BA-002 erhalten zu haben. Die Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein zahlreicher Carnallitit-Flöze am nördlichen Ende des Grundstücks mit Mächtigkeiten von bis zu 28,8 m und Gehalten von bis zu 16,7 % KCl. Der obere Teil der Sequenz ist durch mehrere Sylvinitschichten mit einer Mächtigkeit von bis zu 3,75 m und einem KCl-Gehalt von bis zu 26,25 % gekennzeichnet, die ein zusätzliches Ziel darstellen, das für den Lösungsabbau geeignet sein könnte. Sowohl die Carnallitit- als auch die Sylvinit-Ziele werden im Rahmen des bevorstehenden Bohrprogramms, das im dritten Quartal beginnen soll, erprobt werden."

Millennial wählte zusammen mit dem Kali-Ingenieurbüro ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH ("ERCOSPLAN") 207 wichtige, gelagerte Zellstoffproben (jeweils ca. 250 g) mit hohen K-Gehalten aus dem 2017 abgeschlossenen Kalibohrloch BA-002 von Infinity Lithium aus. Die Proben wurden vom Kalispezialisten K-UTEC Salt Technologies aus Deutschland ("K-UTEC") mittels Multielement-ICP für Na, K, Mg, Ca und S (SO4), Titrationsverfahren für Chlorid sowie gravimetrischer Bestimmung des unlöslichen Gehalts für jede Probe analysiert. Die Ergebnisse wurden in die Bohrlochdatenbank des Projekts aufgenommen, wobei die von Infinity gefundenen Werte ersetzt wurden, während die niedriggradigen Infinity-Proben verblieben, um eine Datenbank mit kombinierten, überprüften Infinity-Ergebnissen und aktualisierten Ergebnissen aus dem Millennial-Probenahmeprogramm zu erstellen.

Die Überprüfung der historischen geologischen Protokolle und Bohrlochdaten zeigt, dass die Evaporit-Zyklen V, VI, VII und VIII von BA-002 durchschnitten wurden. Die Kriterien für die Bestimmung der Flözgrenzen waren eine Mindestbreite von 1 m und ein durchschnittlicher Mindestgehalt von 10,8 % KCl. Die Zyklen bestehen in erster Linie aus Carnallititflözen und Halitlinsen sowie etwas Sylvinit in Zyklus VIII, der weiter oben in der Abfolge liegt. Diese Sylvinitflöze erreichen eine Mächtigkeit von 3,75 m und einen Gehalt von bis zu 25,2 % KCl (siehe Tabelle unten). Zyklus VII enthält einen Sylvinit/Carnallitit-Flöz an der Spitze, gefolgt von 10 Carnallit-Flözen, die zwischen 1,25 m und 7,50 m breit sind und eine kumulative Mächtigkeit von 28,35 m aufweisen. Die Gehalte der Carnallitit-Flöze reichen von 12,0 % KCl bis 15,1 % KCl mit einem Durchschnitt von 14,7 % KCl über die gesamte 28,35 m lange Sequenz.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71392/20072023_DE_Millennial.001.jpeg

Lageplan von Banio Potash mit historischen Bohrlöchern

Zyklus VI wird durch ein Flöz definiert, das im Wesentlichen aus Carnallit mit unterbrochenem Halit über eine Mächtigkeit von 28,81 m besteht. Der Durchschnittsgehalt des Flözes beträgt 12,3 % KCl, was auf das Potenzial für ein bedeutendes Ziel hinweist, das, falls es durchgängig ist, möglicherweise für den Abbau in großen Mengen geeignet sein könnte. Zyklus V besteht aus drei Carnallitit-Flözen mit einer Mächtigkeit von bis zu 10,05 m und Gehalten von bis zu 16,7 % KCl (siehe Tabelle unten).

Tabelle der Kaliabschnitte mit KCl-Gehalt aus dem historischen Bohrloch BA-002 (Neigung=0°)

BA-002 Neigung=0° Tiefe KCl % bis

Naht # Von (m) Nach (m) Mächtigkeit (m) KCl in % Carnallit %

Zyklus VIII

Sylvinit 1 262.9 264.85 1.95 18.9

Sylvinit 2 272.4 276.15 3.75 15.3

Sylvinit 3 280.2 282.3 2.10 24.6

Sylvinit 4 284.35 287.05 2.70 25.2

Zyklus VII

Sylvinit 1 324.25 325.45 1.20 26.3

Carnallitit 1 325.45 329.45 4.00 19.5 Gemischt

Carnallitit 2 354.39 358.19 3.80 14.0 52.1

Carnallitit 3 361.64 363.39 1.75 12.0 44.7

Carnallitit 4 364.79 366.04 1.25 13.2 49.2

Carnallitit 5 368.79 370.29 1.50 13.9 51.8

Carnallitit 6 374.69 376.24 1.55 12.5 46.7

Carnallitit 7 387.76 390.86 3.10 13.1 48.8

Carnallitit 8 394.41 396.96 2.55 15.1 56.3

Carnallitit 9 400.71 406.06 5.35 14.2 52.8

Carnallitit 10 409.66 417.16 7.50 13.7 51.1

Kumulativ (2-10) Carnallitit 28.35 13.7 51.1

Zyklus VI

Carnallitit 1 438.71 467.52 28.81 12.1 45.7

Zyklus V

Carnallitit 1 481.8 491.85 10.05 12.0 44.8

Carnallitit 2 496.35 498.25 1.90 16.7 62.1

Carnallitit 3 499.5 501.05 1.55 15.2 56.6

Neben der Bestätigung der Carnallitit-Flözbreiten und -Gehalte sollte das erneute Probenahmeprogramm die Qualität der historischen Daten von ALS Global aus Brisbane, Australien, für die insgesamt mittelgradigen Kaliproben bewerten, indem sie mit einem auf Kalianalysen spezialisierten Labor verglichen wurden. Das nachstehende Diagramm zeigt, dass die Analysedaten von ALS Global für BA-002 dazu neigen, den K-Gehalt für Proben mit höherem Carnallitgehalt (K im Bereich von 7 % bis 15 %) leicht zu überschätzen. Bei Proben mit geringem Carnallit-Gehalt ist die Korrelation mit den K-UTEC-Ergebnissen jedoch zufriedenstellend und die Daten von ALS Global sind für die Verwendung bei zukünftigen Evaluierungen des Projekts akzeptabel.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71392/20072023_DE_Millennial.002.png

Vergleich der Analyseergebnisse von K-UTEC und ALS Global; die roten Linien stellen eine Abweichung von +/-10% dar .

Die Vorbereitungen für das bevorstehende Bohrprogramm bei Banio sind im Gange, einschließlich der vollständigen Sanierung des Camps, der Einrichtung von Internetdiensten und der Räumung von 4 km Bohrstraßen sowie des Zugangs zum Bohrplatz. Im Rahmen des Phase-2a-Programms werden die historischen Bohrlöcher BA-001 und BA-002 um 350 m bzw. 55 m erweitert, um das Vorhandensein weiterer Kalizyklen zu erproben. Das Bohrloch BA-004, das sich etwa 4 km östlich von BA-001 befindet, wird bis in eine Tiefe von 700 m gebohrt werden, um die gesamte Evaporitsequenz, die die Zyklen II bis IX umfasst, zu durchteufen und zu bewerten. Die Bohrungen werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 beginnen und im vierten Quartal abgeschlossen werden.

QA/QC

Das Bohrgut des Infinity-Bohrprogramms 2017 für das historische Bohrloch BA-002 wurde von Millennial von ALS Global erworben und zur Auswertung an ERCOSPLAN weitergeleitet. Geologische Mitarbeiter von Millennial und ERCOSPLAN wählten Schlüsselproben aus, die zur Kalianalyse an K-UTEC weitergeleitet wurden. Millennial/ERCOSPLAN fügten keine Leerproben oder Standards in die Gruppe der Pulpen ein. Das Protokoll von K-UTEC sieht die Verwendung interner Standards vor, und die Überprüfung dieser Daten zeigt keine signifikante Abweichung von den akzeptierten Werten. Darüber hinaus wählte das Unternehmen 20 Zellstoffproben von BA-002 und BA-003 aus, die sowohl vom Labor der K-UTEC als auch vom geoanalytischen Labor des Saskatchewan Research Council (SRC) als Kontrollproben analysiert wurden. Die nachstehende Grafik zeigt, dass das Labor von K-UTEC im Vergleich zu den Ergebnissen von SRC etwas niedrigere K-Werte (0,5-1 %) ermittelt hat. Diese kleine Diskrepanz wird in diesem Stadium des Projekts nicht als wesentlich angesehen. ALS Global und K-UTEC sind beide unabhängig vom Unternehmen und stehen in keiner Beziehung zu ihm. ERCOSPLAN erbringt für das Unternehmen Beratungs- und Explorationsdienstleistungen im Rahmen einer Vereinbarung zwischen ERCOSPLAN und dem Unternehmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71392/20072023_DE_Millennial.003.png

Vergleich der analytischen Ergebnisse von K-UTEC und SRC; die roten Linien stellen die Abweichung von +/-10% dar .

Diese Pressemitteilung wurde sowohl von Sebastiaan van der Klauw, EurGeol, von ERCOSPLAN als auch von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo, Direktor des Unternehmens, geprüft; beide sind qualifizierte Personen gemäß der Definition dieses Begriffs in National Instrument 43-101.

