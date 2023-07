JOHNSON & JOHNSON - Prognoseerhöhung! Hilft es der Aktie?

Johnson & Johnson - WKN: 853260 - ISIN: US4781601046 - Kurs: 158,740 $ (NYSE)

Kenvue - Kurs: 25,000 $ (NYSE)

Die Zahlen können sich in jedem Fall sehen lassen. Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller erzielte im zweiten Quartal ein Umsatzwachstum von 6,3 % auf 25,53 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie legte um 8,9 % auf 1,96 USD zu.

Bereinigt belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,80 USD und toppte die Konsensschätzung von 2,62 USD je Aktie deutlich. Auch die Erlöse von 25,53 Mrd. USD lagen über dem Durchschnittswert der Analystenschätzungen von 24,63 Mrd. USD. CEO Joaquin Duato kommentiert: "Unsere solide Leistung im zweiten Quartal und im ersten Halbjahr 2023 ist ein Beweis für die harte Arbeit und Engagement unserer Kollegen auf der ganzen Welt. Wir gehen aus einer Position der Stärke mit zahlreichen Katalysatoren in die zweite Jahreshälfte, darunter die Entwicklung zu einem Unternehmen mit zwei Sektoren, das sich auf pharmazeutische und medizintechnische Innovationen konzentriert.“

Jahresprognose angehoben

Den größten Zugewinn erzielte J&J im Bereich MedTech mit knapp 10 %. Duato sieht sich nun in der Lage, höhere Ziele für das Gesamtjahr auszugeben. So soll der Umsatz nun eine Spanne zwischen 99,3 und 100,3 Mrd. USD erreichen. Zuvor war J&J von 97,9 bis 98,9 Mrd. USD ausgegangen. Der Gewinn je Aktie soll mit 10,70 bis 10,80 USD ebenfalls besser ausfallen als die ursprüngliche Spanne von 10,50 bis 10,60 USD. Im Mai hatte J&J seine Konsumgütersparte Kenvue an die Börse gebracht, hält mit 92 % aber immer noch die Mehrheit.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie von J&J seit geraumer Zeit ein Underperformer. Vorbörslich legt sie leicht zu. Auf der Unterseite ist die Zone 157,00 bis 155,85 USD wichtig, auf der Oberseite deckeln der EMA50 Woche und eine Abwärtstrendlinie. Darüber könnte der Wert den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch ansteuern.

Fazit: Die Aktie von J&J ist ein defensives Basisinvestment in den USA. Aktuell sind solche Aktien aber nicht sehr gefragt. Anleger benötigen Geduld. Trader können sich die Tochter Kenvue näher ansehen.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 94,94 98,91 101,58 Ergebnis je Aktie in USD 10,15 10,65 11,07 KGV 16 15 14 Dividende je Aktie in USD 4,45 4,68 4,88 Dividendenrendite 2,80% 2,95% 3,07% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Johnson & Johnson-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)