AIRBUS - Warum das Einbruchsrisiko steigt und was es für eine Kursrally braucht

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 135,100 € (XETRA)

Im Prinzip lebt die Aktie von Airbus von der steilen Kaufwelle, die Anfang Oktober zunächst bis 115,62 EUR und später anders Rallyhoch bei 121,06 EUR geführt hatte. Denn seither dominiert eine hochvolatile, von starken Korrekturen durchzogene Aufwärtsbewegung, bei der sich (aktuell noch) höhere Hochpunkte mit höheren Tiefs ablösen. Die Aufwärtsdynamik geht dabei aber schrittweise immer weiter zurück.

Aktuell kommt zu diesem Kursverhalten noch die Formierung eines bärischen Keils hinzu, dessen Oberseite mit den Kurszielen im Bereich von 135,70 und 136,13 EUR zusammenfällt.

Fünf Hürden auf dem Weg zur Rallyfortsetzung

Damit ist relativ klar, was die Aktie zur Fortsetzung des Aufwärtstrends braucht: Es muss ein deutlicher Ausbruch über die Oberseite des Aufwärtszeitkanals auf Höhe von 136,70 EUR erfolgen und idealerweise auch das Allzeithoch bei 139,40 EUR direkt übersprungen werden. Nur so kann sich die notwendige Dynamik entfalten, um Topbildungstendenzen aus dem Weg zu gehen und eine Rally an das nächsthöhere Kurszielgebiet um 148,00 EUR sicherzustellen.

Sollten die Käufer bei diesem Versuch scheitern, käme es unterhalb von 132,00 EUR bereits zu Abgaben bis 125,00 EUR. Darunter dürften weitere Verluste bis 121,06 und den Ausgangspunkt der Kaufwelle seit März bei 114,08 EUR folgen.

Airbus Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)