ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 52,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 52,30 Euro belassen. Der Kaufpreis für die noch ausstehenden Anteile an der saudi-arabischen Online-Essensbestellungsplattform Hungerstation liege deutlich unter den Goldman-Schätzungen, geht aus einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts von Analystin Lisa Yang hervor. Der Lieferdienst hatte die noch ausstehenden 37 Prozent für rund 297 Millionen US-Dollar erworben./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2023 / 10:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------