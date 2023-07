EQS-Adhoc: Metalcorp Group: Vereinbarung zum Verkauf von Anteilen an SBG Bauxite and Alumina S.A. unterzeichnet

EQS-Ad-hoc: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Metalcorp Group: Vereinbarung zum Verkauf von Anteilen an SBG Bauxite and Alumina S.A. unterzeichnet



21.07.2023 / 10:40 CET/CEST

Luxemburg, 21. Juli 2023 – Steelcorp Industries S.à r.l., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Metalcorp Group S.A. (die „Gesellschaft“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die „Metalcorp Group“), hat einen Kaufvertrag über den Verkauf von 95 % ihrer Anteile an SBG Bauxite and Alumina S.A., Luxemburg („SBG Luxemburg“), unterzeichnet. SBG Luxemburg selbst hält rund 86 % des Gesellschaftskapitals der SOCIÉTÉ DES BAUXITES DE GUINÉE S.A., Guinea („SBG Guinea“). Die Anteile wurden an die Kouroussa Mining Corp., Guinea, den lokalen Partner und Mitgesellschafter der SBG Guinea, verkauft. SBG Guinea betreibt eine Bauxitmine in Garafiri (Kindia), Guinea.



Im Rahmen der heute unterzeichneten Transaktion und als Teil der Gegenleistung übernimmt der Käufer mehrere Unternehmensgarantien gegenüber SBG Guinea, die zuvor von der Metalcorp Group gestellt wurden. Darüber hinaus hat der Käufer zugestimmt, die notwendigen Mittel und die finanzielle Unterstützung für den Betrieb der Mine und die finanziellen Verpflichtungen von SBG Guinea bereitzustellen.



Die Parteien werden einen Mechanismus zur Wertmaximierung und -aufteilung vornehmen und haben sich auf eine umfassende Struktur geeinigt, wie Erlöse in Höhe von 50 % bis 60 % (dieser Wert wird durch zeitgebundene Anreize bestimmt) aus potenziellen Dividenden, Aktienrückkäufen, Eigenkapitaltransaktionen und Refinanzierungen von SBG Luxemburg und SBG Guinea verteilt werden sollen. Diese Erlöse kommen den Inhabern der Anleihen 2017/2023 und 2021/2026 der Metalcorp Group gemäß dem derzeit umgesetzten Anleiherestrukturierungsrahmen zugute.



Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden.



