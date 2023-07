MEDTRONIC - Ist das endlich die Wende?

Medtronic Inc. - WKN: A14M2J - ISIN: IE00BTN1Y115 - Kurs: 89,350 $ (NYSE)

Während KI derzeit in aller Munde ist, lassen Anleger Sektoren wie Biotech/Pharma/Medizintechnik eher links liegen. Diese hatten ihren großen Auftritt, als es 2022 richtig gekracht hat am Markt. Defensive war Trumpf. Doch wer schon etwas länger an der Börse dabei ist, weiß, dass gerade bei diesen verschmähten Branchen Chancen liegen, insofern man sich solide aufgestellte Unternehmen herauspickt. In diese Kategorie fällt auch Medtronic.

Medtronic verfügt über ein breites Portfolio, stellt unter anderem Herzklappen, Herzschrittmacher, Defibrillatoren, Stents, Insulinpumpen her. Das sind Produkte, auf die die Patienten in keinem Fall verzichten können. Das Geschäft ist also relativ konjunkturunabhängig. Dennoch schwankt es auch. 2022 war ein Rekordjahr für Medtronic, der Gewinn stieg um beachtliche 25 %. Das Unternehmen ist in der Lage, jährliche Free Cashflows von 6 Mrd. USD zu erzielen. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 119 Mrd. USD. Mit KGVs von 18 und 16 geht die Bewertung in Ordnung. Das im April 2024 endende Geschäftsjahr dürfte ein Übergangsjahr darstellen. Anschließend sollte Medtronic wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, der hohes einstelliges Wachstum vorsieht.

Eine seltene Gelegenheit

Wie der Langfristchart zeigt, hat die Aktie scharf korrigiert und ist wieder in der Näher des EMA200 Monat angekommen. Zum letzten Mal war das im Jahr 2012 der Fall. Der Drawdown vom Allzeithoch betrug in der Spitze über 43 %. Im Coronacrash waren es knapp 41 %. Seit Monaten arbeiten die Bullen an einer Stabilisierung.

Im gestrigen Handel kam Momentum auf. Die Aktie versucht sich, aus dem Abwärtstrend seit Anfang Mai zu lösen. Auch hat sie ein Gap bei 84,45 USD auf der Unterseite geschlossen. Man darf den Blick also wieder aufwärts richten. Mittelfristig wären Kurse um 95,56 USD und damit im Bereich des Sommerhochs 2022 wieder denkbar. Trader könnten Positionen bereits unter dem Wochentief absichern.

Fazit: Medtronic bietet aktuell Tradern wie Anlegern/Investoren Chancen. Der Unterschied in der Vorgehensweise dürfte wohl darin bestehen, dass letztere Positionen mehr Luft lassen dürften. Im großen Bild geht es vorrangig darum, den EMA200 Monat zu verteidigen. Ein erstes Ziel liegt bei 95,56 USD.

Jahr 2022/23 2023/24e* 2024/25e* Umsatz in Mrd. USD 31,23 32,17 33,63 Ergebnis je Aktie in USD 5,29 5,05 5,43 KGV 17 18 16 Dividende je Aktie in USD 2,72 2,77 2,84 Dividendenrendite 3,04% 3,10% 3,18% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Medtronic-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)