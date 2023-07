GNW-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung: GAM Holding AG gibt Update zum Liontrust Angebot

^24. Juli 2023 PRESSEMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement: GAM Holding AG gibt Update zum Liontrust Angebot * Liontrust Asset Management Plc ("Liontrust") hat bestätigt, dass ihr Angebot "vollständig und endgültig" ist und nicht erhöht werden wird * Liontrust hat die Hauptangebotsfrist um drei Tage bis zum 28. Juli 2023 verlängert und auf die Angebotsbedingung bezüglich des Ausstiegs von GAMs Dritt-Fondsverwaltungsgeschäft Fund Management Services verzichtet ("FMS- Exit-Bedingung") * Als Reaktion auf das von Newgame vorgeschlagene, bedingte 17.5%-Angebot, das am 18. Juli 2023 angekündigt wurde, haben die leitenden Fondsmanager von GAM erneut schriftlich bekräftigt, dass sie das Liontrust Angebot, das ihrer Meinung nach im besten Interesse der Kunden von GAM ist, nachdrücklich unterstützen * Die Geschäftstätigkeit von GAM und die Fortführung des Unternehmens sind nur dann tragfähig, wenn das öffentliche Übernahmeangebot von Liontrust (das "Liontrust Angebot") für erfolgreich erklärt wird * Die kurzfristige Finanzierung und der detaillierte Geschäftsplan von Liontrust sichern den Fortbestand von GAM, bieten den Kunden Stabilität und eröffnen GAM-Aktionären einen Weg zur zukünftigen Wertgenerierung * Im Gegensatz dazu gefährden das jüngste Vorhaben von Newgame und der spekulative Charakter der Vorschläge die Zukunft von GAM Liontrust hat bestätigt, dass es sein öffentliches Übernahmeangebot an die GAM- Aktionäre nicht erhöhen wird. Liontrust hat heute einen zweiten ergänzenden Angebotsprospekt veröffentlicht, in dem die Verlängerung der Hauptangebotsfrist um drei Tage bis zum 28. Juli 2023, 16:00 Uhr MESZ, bekannt gegeben wird. Darüber hinaus hat Liontrust auf die FMS-Exit-Bedingung verzichtet, nachdem GAM endgültige Vereinbarungen zum Verkauf des FMS-Geschäfts in Luxemburg und der Schweiz an die Carne Group getroffen hat. Die dreitägige Fristverlängerung gibt den GAM-Aktionären mehr Zeit, ihre Position zu überdenken, was unserer Meinung nach insbesondere für diejenigen wichtig ist, die treuhänderische Verpflichtungen haben, um die Auswirkungen auf den Fortbestand von GAM vollständig abzuwägen, falls nicht genügend Aktien angedient werden. Wir sind der Überzeugung, dass die Aufhebung der FMS-Exit- Bedingung ein weiterer zuversichtlicher Schritt ist und gehen davon aus, dass unsere Aktionäre in den kritischen letzten Tagen der Hauptangebotsfrist die Entscheidung treffen werden, ihre Aktien anzudienen. Die leitenden Fondsmanager von GAM haben sich am 20. Juli 2023 schriftlich an den Verwaltungsrat von GAM gewandt und nochmals bekräftigt, dass sie das Liontrust Angebot nachdrücklich unterstützen. Sie sind davon überzeugt, dass es im besten Interesse der GAM Kunden liegt. Die Bekräftigung geschah als direkte Reaktion auf das von Newgame vorgeschlagene bedingte 17.5%-Angebot und die damit verbundene Unsicherheit. Zudem unterstützen unsere Kunden weiterhin den Zusammenschluss von GAM und Liontrust und die Stabilität, die das vergrösserte Unternehmen bieten wird. Das vorgeschlagene teilweise und bedingte Angebot von Newgame für 17.5% des Aktienkapitals von GAM ist nur für einen kleinen Teil der von den GAM-Aktionären gehaltenen Aktien relevant. Der Vorschlag enthält die höchst fragwürdige Bedingung, dass Newgame die volle Kontrolle über den GAM-Verwaltungsrat erhält. Ausserdem muss der Kontrollwechsel von verschiedenen Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Die Schweizerische Übernahmekommission wird prüfen und Stellung dazu nehmen müssen, ob das vorgeschlagene Newgame-Angebot, die Bedingungen sowie die damit verbundenen Fristen und die Finanzierung mit dem Schweizer Übernahmerecht vereinbar sind. Der Zeitrahmen für eine allfällige Entscheidung der Schweizerischen Übernahmekommission und allfällige Rekurse ist nicht bekannt. Die Zukunft von GAM hängt von einer Umstrukturierung und einem tragfähigen Geschäftsplan mit sofortiger und laufender Finanzierung ab. Das erfahrene Managementteam von Liontrust hat eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchgeführt, verfügt daher über tiefgreifende Kenntnisse von GAM und dessen Herausforderungen und hat die Freisetzung von bedeutenden Synergien identifiziert. Wie am 17. Juli 2023 angekündigt, werden die von Liontrust zur Verfügung gestellten Kredite derzeit zur Finanzierung des laufenden Betriebs von GAM verwendet. Die laufenden Verluste des Unternehmens (die sich für das erste Halbjahr 2023 auf CHF 23 Millionen belaufen dürften) erfordern jetzt und in der Zukunft eine Finanzierung. Die Vorschläge von Newgame gehen an den geschäftlichen Realitäten vorbei und bieten keinen glaubwürdigen Weg in die Zukunft. Darüber hinaus stellt Newgame nicht die erforderliche sofortige Finanzierung bereit und unterschätzt den Umfang der für die Umstrukturierung und die Weiterführung des Unternehmens erforderlichen Mittel erheblich. Liontrust ist die einzige realisierbare Option. Der Verwaltungsrat von GAM empfiehlt das Liontrust Angebot weiterhin nachdrücklich und fordert die Aktionäre auf, ihre Aktien anzudienen. David Jacob, Präsident des Verwaltungsrats von GAM, sagte: «Als Präsident des Verwaltungsrats von GAM fordere ich unsere Aktionärinnen und Aktionäre auf, ihre Aktien im Rahmen des Liontrust Angebots anzudienen, um dem Unternehmen eine Zukunft zu sichern und ihre Investition zu schützen.» Bevorstehende Termine: 3. August 2023 Halbjahresergebnisse 2023 25. August 2023 Ausserordentliche Generalversammlung 19. Oktober 2023 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2022 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Charles Naylor Global Head of Communications and Investor Relations T +44 7890 386 699 Media Relations Ute Dehn Christen T +41 58 426 31 36 Besuchen Sie uns auf: www.gam.com Folgen Sie uns auf: Twitter und LinkedIn GAM GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. Juni 2023 auf insgesamt CHF 68 Milliarden, wovon CHF 21.9 Milliarden auf das Investment Management und CHF 46.1 Milliarden auf das Fund Management Services entfallen. GAM verfügt über eine globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. GAM hat weltweit 3.500 Kunden, von denen ca. 2.700 in Europa ansässig sind. Der Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037 Schweiz. Liontrust Liontrust ist ein unabhängiger, spezialisierter Asset Manager, der 1995 gegründet wurde, seit 1999 an der Londoner Börse kotiert und Mitglied des FTSE 250 ist. Liontrust hat seinen Hauptsitz in London mit weiteren Büros in Edinburgh und Luxemburg. Das Unternehmen verfügte am 16. Juni 2023 über GBP 30.5 Milliarden verwaltete Vermögen. 