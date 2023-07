Schlumberger gibt Dividende bekannt

Der Öldienstleister Schlumberger N.V. (ISIN: AN8068571086, NYSE: SLB) schüttet am 12. Oktober 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus (Record date ist der 6. September 2023). Im Januar 2023 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,175 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um 43 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar ausgezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 56,01 US-Dollar (Stand: 21. Juli 2023) bei 1,79 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 8,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,8 Mrd. US-Dollar), wie am 21. Juli 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn (GAAP) von 1,03 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 959 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Schlumberger Limited mit Firmensitz in Willemstad, auf der Insel Curaçao, Niederländische Antillen, ist eine der weltweit größten Firmen im Bereich Erdölexploration und Ölfeldservice. Es werden rund 82.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 4,77 Prozent im Plus (Stand: 21. Juli 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 79,83 Mrd. US-Dollar.

