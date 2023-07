TALANX - Versicherungs-Outperformer mit Allzeithoch und starkem stock3-Score

Talanx AG - WKN: TLX100 - ISIN: DE000TLX1005 - Kurs: 54,700 € (XETRA)

Der Aufwärtstrend der Anteile des Versicherungskonzerns ist ungebrochen und hat zuletzt neue Hochs generiert: Wie in der letzten Analyse erwartet, konnte sich die Aktie aus einer dreiecksförmigen Konsolidierung unter dem Kurszielgebiet um 54,00 EUR befreien und schnell wieder nach Norden orientieren. Seit Anfang Juli zog der Wert dynamisch weiter und erreichte zuletzt den neuen Höchststand bei 55,55 EUR.

Damit hat sich die Aktie weiter von der Konkurrenz abgekoppelt, die sich schon seit Mai schwertut, mit den Anteilen der Hannoveraner mitzuhalten (Performancechart ausgewählter europ. Versicherungsaktien, Talanx in Rot):

Europäische Versicherer im Ein-Jahres-Vergleich

Auch fundamental läuft es bei der Aktie blendend, was sich unter anderem in einem hohen stock3-Score von 91 % widerspiegelt. Mehr zum stock3-Score kannst Du auch in unserem FAQ nachlesen.

Hier ein kleiner Auszug des aktuellen Score von Talanx mit Fokus auf die Bewertung der Aktie:

Talanx stock3 Score (Stand: 24.07.2023)

Langfristige Kursziele in Reichweite

Nachdem zuletzt die mittelfristigen Kursziele um 54,00 EUR überwunden wurden, hat sich die Tür für eine weitere Ausdehnung der Rally bis an das große Kurszielgebiet bei 57,20 bis 57,50 EUR geöffnet. Sollte anschließend auch die 58,50-EUR-Marke überschritten werden, könnte es in den kommenden Wochen bereits zu einer Kaufwelle bis an das Zielcluster bei 61,67 EUR kommen.

Solange die Aktie über 52,00 EUR notiert, sind die Ausbruchschancen intakt und alle genannten Kursziele kurzfristig erreichbar. Erst ein Bruch dieser Unterstützung würde eine größere, zeitintensive Konsolidierung einleiten, die bis 49,88 und 48,36 EUR zurückführen dürfte.

Talanx Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)