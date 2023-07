3M schlägt Umsatz- und Gewinnschätzungen - Aktie legt deutlich zu

Der Konzern, dessen Produktpalette mehr als 50.000 verschiedene Produkte beinhaltet, kam eben mit seinem Zahlenwerk. Die 3M-Aktie reagiert im vorbörslichen Handel sehr positiv darauf und legt über 2,5 Prozent zu im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs.

Gewinn- und Umsatzerwartungen übertroffen

Der Umsatz lag mit 8,32 Mrd. USD mehr als 440 Mio. USD über den Erwartungen, der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD, erwartet wurde hier ein Wert von 1,76 USD.

erwartet tatsächlich Umsatz in USD 7,88 Mrd. 8,32 Mrd. Gewinn je Aktie in USD 1,76 2,17

Fazit:

Die Aktie markierte ihr Allzeithoch bereits in 2017 im Bereich der 250 USD-Marke und war in den vergangenen Jahren unter größeren Verkaufsdruck geraten. Im Bereich 95 bis 100 USD könnte nun allerdings ein solider Boden ausgebildet worden sein, Voraussetzung für eine mittel- und langfristige Trendwende in der Aktie. Rücksetzer Richtung 100 bis 103 USD sind tendenziell als Einstiegsgelegenheiten auf der Longseite zu erachten.