Aktien Wien Schluss: Sechster Gewinntag in Folge für ATX

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Dienstag erneut höher aus dem Handel gegangen. Der ATX absolvierte seinen sechsten Gewinntag mit plus 0,34 Prozent bei 3241,45 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um 0,26 Prozent auf 1638,18 Zähler.

Im Späthandel brachte eine positive Eröffnung an der Wall Street, gestützt durch überraschende Konjunkturdaten, Schwung in den Handel. So lag die vom Conference Board erhobene US-Verbraucherlaune im Juni bei 117,0 Punkten, während Experten einen geringeren Wert von 111,8 Zählern erwartet hatten.

Im weiteren Verlauf der Handelswoche dürften sich die Blicke nun auf die Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone richten. In beiden Fällen werden die Währungshüter wohl den Zinssatz anheben. Investoren erhoffen sich auf den anschließenden Pressekonferenzen Hinweise auf das weitere Vorgehen der Zentralbanken.

Hierzulande blieb die Nachrichtenlage überschaubar. Hinsichtlich Neuigkeiten zu Unternehmen verarbeiteten Investoren, dass der mexikanische Telekommunikationskonzern America Movil seinen Anteil an der teilstaatlichen Telekom Austria um 5,55 Prozent auf 56,55 Prozent erhöht hatte. Die Titel gewannen 0,6 Prozent.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass Andritz einen neuen Auftrag an Land gezogen hat. Der Technologiekonzern wurde von der finnischen Koppö Energia mit dem "Front-End-Engineering-Design (FEED) für eine Großanlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff" beauftragt. Die Titel steigerten sich um 1 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten erhöhten sich Voestalpine um 2,8 Prozent auf 29,78 Euro, nachdem die Experten der Deutsche Bank ihr Kursziel von 41 Euro und das "Buy"-Votum bestätigt hatten.

Verluste verbuchten Verbund mit minus 0,2 Prozent auf 76,55 Euro. Hier hatten am Vortag die Experten der Berenberg Bank ihr Kursziel von 100 auf 80 Euro reduziert, das "Hold"-Votum allerdings unverändert belassen.

BAWAG gewannen wiederum 1,2 Prozent auf 44,70 Euro. Die Analysten der US-Großbank Goldman Sachs hatten zuletzt das Kursziel für die Aktien der Bank in Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen von 63 auf 66 Euro angehoben. Das Votum lautete "Neutral"./sto/kat/APA/nas