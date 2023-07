Aurubis-Aktie kurz vor Kaufsignal

Die Anteilsscheine des im MDAX gelisteten Kupferproduzenten und Kupferverwerters Aurubis legen heute über 4 Prozent zu. Wie ist die charttechnische Situation der Aktie einzustufen?

Korrektur abgeschlossen?

Nach der Kursverdopplung der Aktie im vierten Quartal 2022 ging der Wert mit Beginn des neuen Kalenderjahres in den Korrekturmodus über und egalisierte den Großteil der vorherigen Aufwärtsbewegung. Diese Korrekturbewegung könnte nun allerdings potentiell vorüber sein.

Ein Blick auf den Tageschart zeigt eine inverse Schulter-Kopf-Schulter Umkehrformation. Gelingt ein Ausbruch über die Nackenlinie der Formation, wären schnell wieder dreistellige Kurse bei der Aktie denkbar.

Erst ein erneuter Tagesabschluss unterhalb von 76 EUR bringt die Verkäufer wieder in Vorteil, bis dahin ist aus charttechnischer Sicht tendenziell ein erneuter Anstieg in Richtung des Februarhochs im Bereich 103 EUR zu favorisieren, vorausgesetzt die Nackenlinie der SKS-Umkehr kann per Tagesschluss überwunden werden.