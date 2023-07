Direkt zum Video auf YouTube

Der Dax hängt in einer 150-Punkte-Range fest. Morgen steht der wichtige Fed-Zinsentscheid an, am Donnerstag folgt die EZB. Die Zurückhaltung der Händler ist also nachvollziehbar.

Allerdings profitiert die Adidas-Aktie von einer Prognose-Anhebung und führtn den Dax an. Die gute Stimmung schwappt sogar auf die Bayer-Aktie über. Der Chemie-Riese kann nach einer Gewinnwarnung auf grüne Zahlen blicken. Sehr ungewöhnlich. Auch Aktien von Cleveland Cliffs haben sich nach Zahlen gestern sehr gut entwickelt. Das und mehr ist heute Thema in unserer Sendung.