Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat heute Morgen seine Zahlen für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht – und sie waren richtig gut.

Halbjahreszahlen 2023 Lindt & Sprüngli im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 2,09 Mrd. CHF 1,99 Mrd. CHF EBIT 255 Mio. CHF 185,2 Mio. CHF EBIT-Marge 12,2 Prozent 9,3 Prozent Gewinn 204,5 Mio. CHF 138,4 Mio. CHF

Für das laufende Geschäftsjahr geht Lindt & Sprüngli von einem Umsatzwachstum zwischen 7 und 9 Prozent aus. Die Gewinnmarge soll zwischen 0,3 und 0,5 Prozentpunkte wachsen.

In alle Regionen ist der Absatz organisch gewachsen: plus 8,9 Prozent in Europa, plus 11,2 Prozent in Nordamerika und plus 11,1 Prozent im Rest der Welt. Im letzten Jahr hat Lindt den russischen Markt verlassen.

Allerdings geht die Geschäftsführung davon aus, dass hohe Kosten für Rohmaterialien und Energie sowie erhöhte Ausgaben für Marketing auf den Gewinn drücken.

Fazit

Die Lindt-Aktie ist ein Garant für langfristigen Erfolg. Es gibt nur einen Haken: der Aktienkurs. Derzeit notiert die Aktie bei über 110.000 CHF und ist für Privatanleger nicht erschwinglich.

Wer Schokoladenaktien ins Depot holen will, kann auf die US-Firma Hershey ausweichen, die ebenfalls heute ihre Zahlen veröffentlicht.