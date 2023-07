Original-Research: Knaus Tabbert AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Knaus Tabbert AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Knaus Tabbert AG Unternehmen: Knaus Tabbert AG ISIN: DE000A2YN504 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.07.2023 Kursziel: 85,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, Nils Scharwächter Preview Q2: Erneut starke Umsatz- und Ergebnisentwicklung erwartet - Anhebung der Ergebnisprognose u.E. wahrscheinlich Die Knaus Tabbert AG wird am 10. August die Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2023 vorlegen. Wir erwarten insgesamt eine erneut starke Performance, die vom vorteilhaften Produktmix sowie Preiserhöhungen getragen wird. Folglich prognostizieren wir ein ebenfalls gutes Ergebnis, welches das untere Ende der aktuellen EBITDA-Guidance unplausibel erscheinen lässt. Daher erachten wir eine Anhebung bzw. Konkretisierung der Ergebnisprognose für 2023 als wahrscheinlich. [Tabelle] Erneut starke Top Line-Entwicklung erwartet: Der Umsatz dürfte im zweiten Quartal mit einem Plus von 70,6% erneut deutlich gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Grund hierfür sind einerseits die vergleichsweise verhaltenen Vorjahreswerte, die von der eingeschränkten Lieferfähigkeit von Fiat/Stellantis betroffen waren. Durch die Multichassis-Strategie sowie einer allgemeinen Entspannung der Supply Chain bestehen u.E. aktuell keine wesentlichen Produktionshemmnisse bei den motorgetriebenen Fahrzeugen mehr. Dies führt andererseits zu einer vorteilhaften Veränderung im Produktmix zu Gunsten der höherpreisigen Wohnmobile und Kastenwägen, deren Anteil nach ca. 35% in Q2/22 und 53% in Q1/23 u.E. im abgelaufenen Quartal bei rund 58% liegen dürfte. Hinzu kommt die bereits durchgesetzte Preiserhöhung bei den Händlern von rund 6-8% zum Jahresbeginn. Entsprechend rechnen wir bei einem vergleichbaren Absatz (Q1/23: 8.305) nochmals mit einemUmsatzanstieg gegenüber dem Vorquartal. Getragen wird unsere Erwartung auch von den jüngsten Zulassungszahlen von KTA für Juni mit 1.137 Wohnmobilen (+138,9% yoy). Produktmix und Auslastung tragen nachhaltige Ergebnisverbesserung: Nach einer bereits soliden EBITDA-Marge von 8,9% in Q1 erwarten wir durch die oben beschriebenen PreisMengen-Effekte eine weitere Verbesserung der Profitabilität und einen Anstieg der EBITDAMarge auf 9,2%. Folglich dürfte auch die Marge im ersten Halbjahr bei rund 9% liegen. Auch wenn das zweite Halbjahr durch die regulären Betriebsferien von der Auslastung etwas unter dem ersten Halbjahr liegen dürfte, sehen wir aufgrund des hohen Orderbacklogs (1,2 Mrd. Euro in Q1) sowie der Entspannung in der Supply Chain derzeit kein realistisches Szenario, bei dem lediglich das untere Ende der aktuellen EBITDA-Guidance von 7,5% bis 8,5% erreicht wird. Entsprechend halten wir eine Anhebung bzw. Konkretisierung im Rahmen der Q2 Zahlen für wahrscheinlich. Fazit: Nach einem starken ersten Quartal erwarten wir auch zu Q2 guten Newsflow. Mit einem EV/EBITDA von 5,6x für 2024e erachten wir die Aktie auf dem aktuellen Niveau für weiterhin äußerst attraktiv und bestätigen daher die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27401.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °