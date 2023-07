Chart-Check: DAX, Nasdaq und Bitcoin - wird es jetzt wieder spannend? | Börse Stuttgart | Gold

Heute Abend ist es soweit - die nächste Sitzung der US-Notenbank Fed steht an und damit wohl auch die nächste Zinserhöhung. Einen Tag später folgt schon die EZB…

Warum die Notenbanken aktuell so viel Aufmerksamkeit bekommen und welche Auswirkungen ihre Zinsentscheidungen und Ausblicke auf DAX, Nasdaq, Gold und Bitcoin haben könnten, verrät der Kapitalmarktexperte und Charttechniker Martin Utschneider im Interview mit Cornelia Frey.



Timestamps:

00:00 ► Intro

00:30 ► FED & EZB: Warum sind sie gerade so spannend?

05:13 ► Sommerzeit an den Finanzmärkten: Blick auf den DAX

08:12 ► Nasdaq: Charttechnik

10:04 ► Goldpreis: Charttechnik

12:50 ► Bitcoin: Charttechnik

16:09 ► Schlussworte und Outro



