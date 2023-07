EQS-Adhoc: Pyramid AG mit Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2023

EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Pyramid AG mit Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2023



26.07.2023

Pyramid AG mit Prognoseanpassung für das Geschäftsjahr 2023 München, 26. Juli 2023 – Die Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52) veröffentlicht, unter Einbeziehung des gesamten Konsolidierungskreises nach HGB, einen aktualisierten Forecast für das Geschäftsjahr 2023. Der Vorstand erwartet nach dem Wechsel zur At-Equity-Konsolidierung des US-Joint-Ventures nunmehr einen Konzernumsatz von rund EUR 80,0 Mio. und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von etwa EUR 4,0 Mio. bis 5,0 Mio. Umgerechnet auf die jetzt angewandte At-Equity-Konsolidierung des US-Joint-Ventures lag die bisherige Prognose für den Konzernumsatz des laufenden Jahres bei EUR 103,5 Mio. und für das Konzern-EBITDA bei rund EUR 6,7 Mio. Im Vorgriff auf den Wechsel des Konzerns im Jahr 2024 auf den Rechnungslegungsstandard IFRS wird auch für das Geschäftsjahr 2023 von der nach HGB möglichen quotalen Einbeziehung des 50%igen Joint-Ventures in den USA abgesehen und stattdessen die nach IFRS gebotene At-Equity-Konsolidierung dieser Gesellschaft gewählt. Die bisher berichtete Prognose unter quotaler Einbeziehung des US-Joint-Ventures lag bei einem Konzernumsatz von EUR 108,5 Mio. und einem Konzern-EBITDA von EUR 7,5 Mio. Die angepasste Prognose folgt nach einem planmäßigen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2023 auf die zunehmende Investitionszurückhaltung der Kunden der Tochtergesellschaften Pyramid Computer GmbH und faytech AG aufgrund des aktuell herausfordernden makroökonomischen Umfelds. Vor dem Hintergrund überdurchschnittlich hoher Lagerbestände auf Kundenseite blieb der Auftragseingang für das zweite Geschäftshalbjahr bisher hinter den Erwartungen zurück. Desweiteren wirken sich diverse Projektverschiebungen ins Jahr 2024, gerichtliche Restrukturierungsverfahren bei wichtigen Kunden und der drohende Verlust eines Großkunden des US-Joint-Ventures negativ auf die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr aus. Die Pyramid AG verfügt weiterhin über eine hohe Kapitalausstattung für die Finanzierung des Unternehmenswachstums, darunter die weitere Entwicklung der Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH, deren Restrukturierungserfolge sich bereits im ersten Halbjahr positiv bemerkbar gemacht haben. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlöse, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen. Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstand

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK





