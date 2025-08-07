Matador Secondary Private Equity AG / Schlagwort(e): Private Equity/Verkauf

Erfolgreiche Portfolioentwicklung und starker Exit für die Matador Secondary Private Equity AG: Beteiligung an Figma (NYSE: FIG) nach überzeichnetem IPO erfolgreich verkauft.



Sarnen, 7. August 2025 – Die auf Secondary Private Equity spezialisierte Matador Secondary Private Equity AG kann erneut eine erfreuliche Entwicklung im Beteiligungsportfolio vermelden. Zwei der Fonds, in die Matador in den Jahren 2021 und 2023 investiert hatte, haben kürzlich Teile ihrer Portfolios mit hohem Gewinn veräußert.

Besonders hervorzuheben ist der Exit der Beteiligung an Figma Inc., einem führenden Anbieter cloudbasierter Design- und Kollaborationssoftware mit Sitz in San Francisco. Das Unternehmen wurde im Rahmen eines stark überzeichneten Börsengangs (IPO) an der New York Stock Exchange (NYSE: FIG) erfolgreich platziert. Die Transaktion war rund 40-fach überzeichnet und zählt zu den erfolgreichsten IPOs des Jahres. Für Matador bedeutet dieser Exit eine Kapitalrückführung in Höhe des 9-fachen des ursprünglich investierten Betrags. Die Rückflüsse aus dieser Transaktion werden sich im einstelligen Millionenbereich in US-Dollar bewegen und unterstreichen die Qualität und das Renditepotenzial der Matador-Investitionsstrategie.

Gegründet 2012, zählt Figma mittlerweile über 13 Millionen monatlich aktive Nutzer und wird nicht nur von Designern, sondern zunehmend auch von Entwicklern, Produktmanagern und Marketern genutzt. Mit einem Umsatz von 749 Mio. USD im Jahr 2024 (+48% YoY) und einem operativen Gewinn von 12 Mio. USD im Q2 2025, zeigt das Unternehmen eindrucksvoll, wie sich Innovationsfreude – etwa durch frühe KI-Integration und Investitionen in Automatisierung – in wirtschaftlichen Erfolg umwandeln lässt. Im Fokus der ambitionierten Wachstumsstrategie stehen die Expansion in Schwellenländer, strategische Partnerschaften mit führenden Tech-Konzernen sowie die kontinuierliche Erweiterung der Produktpalette.

„Figma ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie entscheidend Weitsicht und die Fähigkeit sind, in das richtige Geschäftsmodell zu investieren. Solche Beteiligungen bilden das Fundament für die starke Portfolioperformance der Matador. Mit diesem Rückenwind setzen wir unseren erfolgreichen Kurs konsequent fort“, unterstreicht Dr. Florian Dillinger, Präsident der Matador Secondary Private Equity AG. Matador konnte im Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 6,3 Mio. CHF erzielen und den Net Asset Value um knapp 12% steigern.

Über die Matador Secondary Private Equity AG:

Die Matador (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie der Matador ist sowohl an der Heimatbörse in der Schweiz als auch in Deutschland über Frankfurt/XETRA handelbar.



Kontakt:

Matador Secondary Private Equity AG

Tel: +41/662)1062

Email: office@matador.ch

www.matador.ch

Erfolgreiche Portfolioentwicklung und starker Exit für die Matador Secondary Private Equity AG: Beteiligung an Figma (NYSE: FIG) nach überzeichnetem IPO erfolgreich verkauft.

