EQS-AFR: Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
07.08.2025 / 11:42 CET/CEST
Hiermit gibt die Hypoport SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2025
Ort:
https://www.hypoport.de/investor-relations/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2025
Ort:
https://www.hypoport.com/investor-relations/publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypoport SE
|Heidestraße 8
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.hypoport.de
