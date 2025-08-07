Werbung ausblenden

EQS-AFR: Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hypoport SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hypoport SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

07.08.2025 / 11:42 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Hypoport SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2025

Ort:

https://www.hypoport.de/investor-relations/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.08.2025

Ort:

https://www.hypoport.com/investor-relations/publications/

Hypoport
